MLB／大谷翔平經濟效益高達107億！若2024轉戰道奇再多31億
大谷翔平本季是自由市場最大咖球員，將會加盟哪隊引起全世界球迷關注，其中以洛杉磯道奇（MLB）得到大谷的呼聲最高，日媒《每日體育》就透露，若大谷2024年轉隊到洛杉磯道奇，將比續留天使多創造約140億日圓（約31億台幣）經濟效益。
記者張志宇/綜合報導
《每日體育》報導指出，根據日本關西大學教授宮本勝浩推估，大谷翔平在去年為洛杉磯天使所帶來的經濟效益為500億日圓，若大谷翔平選擇加盟任一球隊的經濟效益為504億日圓（約107億台幣），但唯獨加盟道奇，能讓大谷翔平的周邊經濟效益來到643億6800萬日圓（約136億台幣）。
教授宮本勝浩此次計算項目，包含大谷翔平年薪、贊助費用、球場門票收入和消費以及日本國內的周邊商品銷售額，來作為統計經濟效益的指標，如果大谷2024年轉隊到道奇的話，其創造的經濟效益相比續留天使可望增加約140億日圓。
但目前對於大谷翔平將加盟哪隊仍是未知數，《ESPN》記者Jeff Passan就強調大谷盼望在簽約前能讓他保有隱私，希望媒體不要將聚光燈都聚焦在他身上，所以在最後大谷團隊宣布時，都還不會知道曝光。
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