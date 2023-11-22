採購空調濾網卻收回扣！台大醫院等4單位承辦員涉案 1人10萬交保
台大醫院、衛福部台南醫院、高雄立聯合醫院、國立台灣美術館等4單位，在辦理空調濾網採購案時，疑涉嫌收受得標廠商「晟鼎公科技」公司回扣，台北地檢署21日發動搜索，約談11到案，今（22）日凌晨，晟鼎公司負責人陳昕逸、財務長楊盛臣各以15萬元交保，協理蕭鈺蒨、鄭明聰各12萬元交保，前員工許寶玲10萬元交保，業務鄭諭謙4萬元交保；時任衛福部台南醫院總務室技術員陳國和諭令10萬元交保，高雄市立聯醫、國立台灣美術館承辦員暫先請回，另台大醫院承辦員，因故未到案，檢察官將擇日傳喚到案釐清案情。
記者林莞茜／綜合報導
據了解，檢調去年8月偵辦國立成功大學醫學院空調濾網採購案時，清查晟鼎科技的公司帳目，另查出晟鼎公司涉於2010年至2015年間，利用單筆小額採購案，涉以數千元至數萬元不等金額行賄台大醫院、衛福部台南醫院、高雄市立聯合醫院及國立台灣美術館負責驗收的技工或技術人員。
台北地檢署21日指揮新北市調查處搜索11處，約談晟鼎陳姓負責人、業務及涉案技工等11人，全案依涉嫌違反《貪污治罪條例》之違背職務行、受賄、《商業會計法》之不實發票罪等方向偵辦。
經訊問後，檢方依涉犯《貪污治罪條例》收受回扣罪，諭令時任衛福部台南醫院陳姓技術人員10萬元交保；高雄立聯合醫院、國立台灣美術館承辦員，暫先請回；至於台大醫院承辦員，則因故未到案，檢察官將擇日傳喚到案釐清案情。