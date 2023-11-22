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美眾院中國委員會主席提案　阻外國勢力干涉選舉

▲美國明年11月將舉行總統、國會暨州級選舉，為防外國勢力干預，眾議院中國委員會主席蓋拉格今天提案，將修正現行法律漏洞，阻止外國資金資助州級與地方投票議案。圖為美國國會大廈。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國明年11月將舉行總統、國會暨州級選舉，為防外國勢力干預，眾議院中國委員會主席蓋拉格今天提案，將修正現行法律漏洞，阻止外國資金資助州級與地方投票議案。圖為美國國會大廈。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社記者徐薇婷華盛頓21日專電）美國明年11月將舉行總統、國會暨州級選舉，為防外國勢力干預，眾議院中國委員會主席蓋拉格今天提案，將修正現行法律漏洞，阻止外國資金資助州級與地方投票議案。

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共和黨籍的眾院「中國問題特別委員會」主席蓋拉格（Mike Gallagher）今天與民主黨籍眾議員波特（Katie Porter）連袂提出「阻止外國干預投票議案法案」（Stop Foreign Interference in Ballot Measures Act），欲修正現行法律關於外國資金的漏洞。

蓋拉格透過新聞稿指出，目前法律禁止外國實體捐款給美國政治人物或競選活動，卻允許他們捐款給州級或地方投票議案，干涉美國重要政治程序，形成漏洞。

蓋拉格說：「這部常識性法案將關閉這個漏洞，阻止美國敵手利用外國資金與影響力，腐蝕我們的政治程序。」

波特呼應表示，選舉是為了讓美國人民的聲音被聽見，而非外國利益。聯邦選舉法律允許外國政府與企業挹注大筆資金來影響州級與地方投票議案，民主與共和兩黨都同意，這類腐敗不應存在美國政治之中。

法案獲得包括眾議院外委會印太小組主席金映玉（Young Kim）在內等7名跨黨派眾議員連署支持；民主黨籍參議員陸天娜（Kirsten Gillibrand）亦計劃近期在參議院提出對應法案。

陸天娜指出，不應讓外國政府與企業影響美國法律與民主，允許外國公民資助投票議案的法律漏洞相當危險，必須迅速解決。

美國預計明年11月5日舉行選舉，除將選出新任總統、副總統外，也將改選聯邦眾議院全體議席、34席參議院席次、13州州長與地方首長。

根據蓋拉格辦公室，美國聯邦選舉委員會去年一致認定，上述漏洞應為立法行動首要領域之一。

蓋拉格辦公室舉例，一間加拿大電力公司曾在緬因州斥資2200萬美元（約新台幣6億9729萬元），對一項可望為該公司帶來100億美元獲益的傳輸計畫投票議案進行選民遊說工作；2018年時，也曾有澳洲礦業公司花費近30萬美元，試圖影響蒙大拿州一項公投結果。（編輯：陳承功）1121122

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