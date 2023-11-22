日職／張奕結束旅日生涯決定返台！將投入明年中職選秀
旅日投手張奕自今年10月初遭到日本職棒（NPB）西武獅戰力外後，雖參加日職測試會尋求機會，但最終未獲任何球團青睞，日媒《日刊體育》也在今（22日）透露，張奕以家庭為優先考量，將投入返台投入明年的中職季中選秀。
記者張志宇/綜合報導
張奕在受《日刊體育》訪問時表示，「雖然沒有在測試會獲得球團青睞，但對我來說還是好消息，因為今年肩膀一直受傷，測試會可說是時隔半年的實戰，投球的感覺還不錯，但考慮到家庭因素，我是一個家庭的支柱，考量到自己的年齡，覺得能夠賺錢的時候就要賺錢，為了家庭決定在明年返台參加中職季中選秀。」此外張奕也將把妻子留在北海道，自己先行回到台灣，為明年7月的中職選秀會努力，預計會先在台灣的社會人球隊（甲組成棒隊）打球。
對於結束旅日生涯，張奕也向《日刊體育》透露，「這就像一場夢，我在日本待了大約14年，人生有一半的時間都獻給日本了，最想說的話是『感謝』，謝謝棒球路上的大家，當年要不是從野手轉戰投手，也不會有現在的我，最後我想說未來『我還是會繼續努力的』。」
張奕在日職生涯共累積49場出賽，拿下4勝9敗、3次中繼成功，在113.1局投球被打140支安打、18支全壘打，送出101次三振與38次四壞保送，防禦率5.32。
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