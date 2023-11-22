幫35歲女兒找老公！越南媽媽上網找女婿　花兩年篩選「東床快婿」

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杜氏黎與丈夫育有兩個小孩，李宣桃（Le Xuan Dao）是他們的大女兒，雖然曾談過幾段戀愛，但最終都無疾而終，李宣桃因此決定將生活重心專注於工作上，認真經營家中傳承下來的小魚乾事業，甚至透過網路行銷「小魚乾」。由於李宣桃是家鄉第一個用直播方式販售「小魚乾」的人，她的收入是其他家人的3至4倍，且她對工作非常熱衷，經常在市場裡忙到深夜，關掉直播後便睡著。
杜氏黎雖然欣慰女兒很有上進心，但看到女兒對婚姻和愛情的態度非常消極，決定幫女兒一把，當女兒的「紅娘」。她請別人幫忙創建社交平台帳號，讓她可以觀察「潛在女婿」的貼文和動態，藉此了解個性和品行。
她注意到一名不錯的44歲男生陳青峰（Tran Thanh Phong），家住附近且職業是手機店老闆，於是她主動密陳青峰，假裝要買手機而開啟聊天，一聊之下發現對方非常有禮貌而且善解人意，讓她覺得是非常棒的女婿人選。陳青峰曾有一段婚姻，不過前妻在幾年前因病去世，他有一個兒子還有一個年邁的父親要養，雖然工作繁忙但仍會抽空照顧家人。
後來杜氏黎直接攤牌說想介紹女兒給他，並教導他如何贏得女兒芳心。陳青峰按照「未來岳母」的指示，在李宣桃開直播時，留言點讚又下單，讓李宣桃開始注意起他。兩人互動了一段時間，李宣桃逐漸對陳青峰產生好感，並認為他是個善良、勤奮、有愛心的好男人。
陳青峰一開始很快便求婚，讓李宣桃感到非常驚嚇，婉拒了婚約。陳青峰雖然受到挫折，但沒有放棄，他依然會每天下班後順道去看看李宣桃，也表明「不希望給她壓力」。兩人談了一段時間的戀愛後，李宣桃終於願意嫁給他。
兩人結婚後感情非常甜蜜，即便已結婚多年，陳青峰白天會在手機店勤奮地工作，晚上則會開車去接在市場裡開直播賣魚乾的妻子，兩人在婚後育有一個可愛的女兒，而兩人婚後從未吵過架。陳青峰對岳母杜氏黎也十分關心，經常會買禮物送她，並在她生日和越南婦女節時為她開派對慶祝，讓她感到很窩心。由於「網路找女婿」的故事相當奇特，讓杜氏黎在當地小有名氣，並成為地方上的佳話。