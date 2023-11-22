▲胰臟癌首次闖入十大癌症　醫：能於早期發現，大多是健檢助攻！

我是廣告 請繼續往下閱讀
罹糖尿病未妥善治療 健檢又發現胰臟腫瘤這天，游太太幫他安排到北投健康管理醫院安排較完整的高階影像健康檢查，想讓游先生認真面對自己的健康狀態。經過初步的抽血檢驗，血脂、血糖都超過標準值，腹部超音波檢查也發現游先生有中重度脂肪肝問題，但其中最驚人的發現是透過腹部零輻射磁振造影發現胰臟體部有一處約1.4公分異常顯影病灶，高度懷疑為胰臟腫瘤；後續經臨床專科醫師進一步確認，罹患早期胰臟癌。
癌王胰臟癌 首度闖入十大癌症近期衛福部公布國人最新癌症登記報告，有「癌中之王」稱號的胰臟癌首度進入前十名。衛福部也指出目前針對胰臟癌仍缺乏有效的篩檢方式，若民眾察覺自身有以下異常症狀，如：40歲以上沒有糖尿病家族史，惟近期有糖尿病、上腹痛或背痛，疑似來自後腹腔，且上腸胃檢查卻無特殊發現、體重明顯減輕、黃疸、茶色尿合併灰白便的膽道阻塞、不明原因性胰臟炎、脂肪便者等，請務必及早就醫檢查。
北投健康管理醫院錢政平副院長也補充說明雖然造成胰臟癌的原因至今仍不明確，但依據胰臟癌發生個案可找出高危險族群，例如：較好發於60歲以上的年長者、有家族遺傳及有遺傳慢性胰臟炎的人、糖尿病者、有抽菸者、或是家族中有遺傳性結腸癌、乳癌、卵巢癌及黑色素瘤的家族也較容易得到胰臟癌。
糖尿病患、體重減輕 胰臟癌風險是常人近四倍尤其是糖尿病患者，根據2020年哈佛大學陳曾熙公共衛生學院團隊發表的一項分析顯示新發糖尿病、有糖尿病史或是體重減輕，都與胰臟癌的發病風險上升有關。其中糖尿病史在 4 年之內，伴有體重減輕的新發糖尿病患者，胰臟癌的發病風險是正常人的3.6 ~6.8倍！若屬以上所述高危險族群的民眾，錢政平醫師提醒務必主動積極安排胰臟相關檢查。
關於胰臟的檢查方式，錢政平醫師表示一般民眾可能會將抽血CA19-9認為是可觀測胰臟癌的一種檢驗方式，但其實CA19-9 指數並不能當作單一癌症的精準檢查，像是與腺體相關的肺癌、大腸癌、胃癌、攝護腺癌及女性的乳癌等，都可能引起CA19-9上升。最好的方式還是要透過影像檢查，最佳的檢查工具則是建議可利用磁振造影檢查（MRI），不具輻射線，對於臟器、軟組織的成像對比敏感度極佳，還能用多個角度切面，完整觀察胰臟健康狀態。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59959
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw