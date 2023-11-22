蕾菈吸毒躲15天首度露臉 被問「還有在呼嗎」正面回應了
百萬網紅蕾菈、湯宇夫妻月初涉嫌違反《毒品危害防制條例》被警方逮捕，事後拍影片坦承持有並食用大麻，哭著向社會大眾道歉，形象全毀，兩人神隱15天，蕾菈昨（21）日在IG分享依偎老公的合照，透露現在多了和另一半相處的時間，被問還有沒有碰毒品，她回應：「現在都在乎家人。」
記者楊穎軒／綜合報導
蕾菈在限時動態上傳一張照片，可見蕾菈和湯宇外出散步，她牽著老公的手，頭靠在對方肩膀，附上文字：「多了很多時間談戀愛。」低調放閃，而蕾菈開放網友提問，有人好奇：「還有在呼嗎？」她正面回覆：「現在都在乎家人，在乎該在乎的人事物，謝謝關心。」
消失的半個月，蕾菈表示，幾乎都在家沉澱、思考和運動，以及完成平常想做而沒做的事，為了養家也熱愛創作，YouTube頻道未來還是會繼續更新，不會隨便放棄，至於回歸時間點，她說還想要多陪伴家人，畢竟之前都忙著工作，被問如何看待酸民的謾罵，蕾菈直言：「沒有什麼意見，做錯了被罵很合理」、「犯法就是錯了，公眾人物本來就會被嚴格檢視」、「等一切塵埃落定，會再好好給大家交代」！
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