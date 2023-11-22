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MLB／大谷翔平與山本由伸可望同隊！美媒透露道奇、紅襪都有興趣

▲《紐約郵報》資深記者Jon Heyman就在節目上透露，「如果波士頓紅襪與洛杉磯道奇一口氣在自由市場搶下大谷翔平與山本由伸我並不會感到意外，因為他們是今年自由市場上最強勢的買家。」（圖／美聯社／達志影像）
▲《紐約郵報》資深記者Jon Heyman就在節目上透露，「如果波士頓紅襪與洛杉磯道奇一口氣在自由市場搶下大谷翔平與山本由伸我並不會感到意外，因為他們是今年自由市場上最強勢的買家。」（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇/綜合報導

今年自由市場上前兩大搶手貨莫過於「二刀流」大谷翔平與日籍強投山本由伸，《紐約郵報》資深記者Jon Heyman就在節目上透露，「如果波士頓紅襪與洛杉磯道奇一口氣在自由市場搶下這兩位選手我並不會感到意外，因為他們就是今年自由市場上最強勢的買家。」

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Jon Heyman先談到有關大谷翔平的簽約消息，「就外界所知這就是豪門球隊的戰爭，大谷也強調隱私非常重要，在確定之前沒有人知道他會加盟哪隊，但據我所知錢依舊不是首要考量目標，大谷還是會聽取各球隊對未來的規劃，才會決定加盟哪支球隊，因為他渴望冠軍。」

至於現年滿25歲的日籍強投山本由伸，Jon Heyman則指出，目前共有12支球隊都對山本產生興趣，其中又以道奇和紅襪最為感興趣，紅襪與道奇在今年自由市場對追求頂級投手十分積極，若他們同時拿下多個頂級選手我並不意外，其中就包括同時拿下大谷翔平與山本由伸。

其中此消息一出，波士頓媒體認為，「今年紅襪老闆John Henry是真的想大破大立，幫助球隊重返季後賽，也讓大家想起2018年瘋狂砸錢的紅襪隊，但球隊是否能同時拿下大谷翔平與山本由伸，就要看新任總管Craig Breslow如何操盤。」

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