進口蛋加工2度流標！業者憂遭稽查 陳駿季：做加工沒問題
農業部今（2023）年通過專案進口措施，目前仍有進口雞蛋存放於中央畜產會倉庫、部分已經到期，為此中央畜產會分別招標處理，但液蛋加工流標2次、堆肥處理流標1次。對此農業部代理部長陳駿季表示，液蛋加工流標主要與廠商擔心查核有關、堆肥處理則是廠商考量成本所致，後者會納入招標文件考量。
記者林志怡／台北報導
為因應今年上半年禽流感疫情引發的蛋荒，農業部啟動專案進口措施、引入大量進口雞蛋，雖國內蛋價目前已回穩，但有大量進口雞蛋仍存放於庫存內，中央畜產會日前公開招標，徵求廠商將尚未過期的雞蛋加工為液蛋、已過期的雞蛋則製成堆肥。
然而，依據政府電子採購網公開資訊，中央畜產會的「進口雞蛋轉作殺菌冷凍液蛋」委託勞務案已流標2次、「過期進口雞蛋堆肥化再利用」委託勞務案則流標1次。
陳駿季今日出席立法院經濟委員會，會前接受媒體聯訪表示，「過期進口雞蛋堆肥化再利用」一案自11月14日公告後，僅有一間廠商投標，並因此流標，後經內部檢討程序、詢問相關堆肥廠商了解情況，主要與過期雞蛋存放地點分佈於北中南各區，業者需要考量運輸成本有關，後續招標文件也會納入考量。
至於「進口雞蛋轉作殺菌冷凍液蛋」流標兩次一事，陳駿季表示，殼蛋加工原本是非常正常的處理，但經過前1、2月的爭議，廠商擔心遭到地方政府查核，因此投標意願較低，農業部也強調，國內進口雞蛋都在效期內，進行加工都是沒有問題的，業者也陸續有協助做殼蛋加工處理。