▲台南登革熱疫情趨緩！前進應變工作隊解編　但「這些」影響反撲仍需注意

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台南新增病例數創新低 登革熱前進應變工作隊解編疾管署於11月21日表示，上週（11月14日至20日）新增1,032例登革熱本土病例，個案居住地仍以臺南市（603例）最多，其次依序為高雄市（348例）、屏東縣（27例）、嘉義縣（20例）、雲林縣（17例）、新北市（5例）、臺中市（4例）等。
另外，新增本土重症病例4例及死亡病例2例。死亡病例年齡介於60多歲至80多歲，均為男性並有潛在病史，於發病後2至14天內因病情惡化不幸過世。
而登革熱疫情最嚴重的台南，經過台南市政府、社區鄰里以及第一線工作的防疫及醫療人員不分平、假日持續投入各項登革熱防治工作後，上週新增病例數更是創下3個月來的新低。
考量台南市登革熱整體疫情已獲有效控制，市府防疫工作重點已由緊急防治工作進入保全防疫成果規劃執行階段，因此衛福部部長薛瑞元同意「登革熱前進應變工作隊」解編。
部分縣市疫情未減＋東北風影響 傳播風險仍持續不過，疾管署指出，雖然國內整體疫情呈下降趨勢，而且預期下一週整體疫情也會持續下降，但社區傳播風險依舊持續，高雄等部分縣市疫情仍呈上升趨勢，由於目前病例數仍高，且氣溫適合病媒蚊生長，評估疫情傳播風險持續，須密切觀察後續疫情發展。
疾管署也提醒，近日受東北季風影響，各地日夜溫差大且有短暫下雨可能，白天溫度仍適合斑蚊生長及活動，民眾除了注意保暖、維持室內的空氣流通外，也應持續配合政府執行防治工作，落實「巡、倒、清、刷」，減少病媒蚊孳生。
而本週台南市將接續展開「滅孑保全計畫」，持續於熱區動員鄰里執行孳生源清除工作，進一步壓制疫情，保全防疫成果，避免疫情越冬。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59978
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