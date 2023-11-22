迎黑色星期五！瑞穗天合48小時快閃優惠 飯店「生日中3碼」打3折
歲末年終各飯店推出各式優惠，位於花東縱谷的瑞穗天合國際觀光酒店也搶搭11月24日歐美黑色星期五折扣的熱潮，將於明(23)日中午12:00推出感恩回饋限時48小時快閃，雙人週一至週四一泊二食8,999元起，優惠入住期間至明年3月31日。另外，福容大飯店花蓮店也於2023年12月01日~12月31日一整個月，推出如果生日有「0」「1」「3」(三碼皆有)或是姓名有「花」「蓮」「福」「容」任一字，兩人成行入住指定房型最低只要三折起，平日最低每晚2,340元起。
記者葉盛耀/綜合報導
瑞穗天合國際觀光酒店連續5年被票選為「全台最美飯店」，搭上黑色星期五折扣季話題，雙人週一至週四入住8,999元起，價格包含芳泉百匯早餐、晚餐一泊二食，館內各式水陸設施無限暢玩，客房內泡湯池和占地2,300坪的金色水樂園更可享受瑞穗特有溫泉黃金湯，成份富含鐵質，獨特的泉質與日本三大溫泉「有馬溫泉」相似，泡浴後感受到肌膚滑嫩。
限時48小時快閃優惠自明（23）日中午12:00開跑，至11月25日中午結束，優惠適用於明年3月31日前的週一至週四，雙人入住城堡精緻客房一泊二食8,999元起，雙人入住城堡溫馨家庭房或城堡豪華家庭房9,999元起，亦可選擇週日入住另加價2,100元，由於0到5歲幼童可享免費入住，城堡精緻客房可優惠一位，城堡溫馨家庭房和城堡豪華家庭房可優惠兩位，最適合爸媽帶孩子們闔家出遊。
感恩回饋優惠包含活力早餐、自助式晚餐，客房內提供專屬國際品牌備品、免費Mini Bar，並可暢遊酒店內的各項水陸設施，像是專為孩子們打造的兒童超跑俱樂部、積木磚家、小旅人樂園等，與金色水樂園、室內按摩水療區、烤箱、蒸氣室等，適合闔家同歡的無限樂園旋轉木馬、小火車，或是具聲光效果的電競室，體驗VR的動感基地，以及在賽道上盡情奔馳的跑跑甩尾車。
另外，獲第一屆食尚旅宿大賞「最美景觀房」及四星級飯店評鑑的福容大飯店花蓮店，歡慶13歲，特別於2023年12月01日~12月31日一整個月，推出如果生日有「0」「1」「3」(三碼皆有)或是姓名有「花」「蓮」「福」「容」任一字，兩人成行入住指定房型最低只要三折起。
折扣下來，等於平日入住每晚最低只要2,340元起，還含兩客早餐！如果生日與福容花蓮店相同都是12月5日，12月期間就能以最低價4,999元入住價值16,800元+10%的和洋客房！除此之外，射手座與摩羯座注意，預定週五、週六自助晚餐滿3,999元，享199元加購龍蝦。享福卡會員館內消費滿元1,500，登錄發票抽獎，還有機會免費住價值32,800元+10%家庭套房。