愛黛兒離婚2年鬆口再婚喜訊！老公身分曝光 是NBA大咖經紀人
35歲的英國歌手愛黛兒（Adele）唱紅歌曲〈Rolling in the Deep〉、〈Someone like you〉等曲，2首歌在YT都有破億點擊的好成績。愛黛兒曾有過一段婚姻，在2021年離婚後，傳出戀上NBA經紀人李奇保羅（Rich Paul），對於感情非常保護，9月稱對方為「老公」，疑似露餡，直到近日她登上艾倫秀，才終於鬆口表示，她已經再婚的喜訊。
記者吳雨婕／綜合報導
愛黛兒與西蒙科內基（Simon Konecki）於2018年結婚，無奈婚姻僅維持3年就結束，離婚後兩人一起扶養10歲的兒子，此後愛黛兒對於感情世界非常低調，與保羅交往時也很小心，直到今年才開始愛的大方，還在葛萊美獎上獻吻，感情甜蜜溢於言表。
據外媒報導，去年2月到最近愛黛兒於拉斯維加斯的演唱會上，都能見到她手上戴著鑽戒，因此訂婚傳聞不脛而走，不過對此雙方皆未回應。近日愛黛兒上艾倫秀時，終於鬆口表示與李奇保羅結婚了，且是祕密結婚一段時間，消息公布後，粉絲紛紛湧入愛黛兒的社群媒體留言恭喜。引人注意的是，有粉絲早就發現端倪，愛黛兒在今年9月的活動上，脫口喊保羅老公。
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