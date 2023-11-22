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愛黛兒離婚2年鬆口再婚喜訊！老公身分曝光　是NBA大咖經紀人

▲愛黛兒最近終於鬆口透露自己再婚的好消息，男方身分是NBA大咖經紀人。（圖／翻攝全英音樂獎臉書）
▲愛黛兒最近終於鬆口透露自己再婚的好消息，男方身分是NBA大咖經紀人。（圖／翻攝全英音樂獎臉書）

記者吳雨婕／綜合報導

35歲的英國歌手愛黛兒（Adele）唱紅歌曲〈Rolling in the Deep〉、〈Someone like you〉等曲，2首歌在YT都有破億點擊的好成績。愛黛兒曾有過一段婚姻，在2021年離婚後，傳出戀上NBA經紀人李奇保羅（Rich Paul），對於感情非常保護，9月稱對方為「老公」，疑似露餡，直到近日她登上艾倫秀，才終於鬆口表示，她已經再婚的喜訊。

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愛黛兒與西蒙科內基（Simon Konecki）於2018年結婚，無奈婚姻僅維持3年就結束，離婚後兩人一起扶養10歲的兒子，此後愛黛兒對於感情世界非常低調，與保羅交往時也很小心，直到今年才開始愛的大方，還在葛萊美獎上獻吻，感情甜蜜溢於言表。

▲愛黛兒被爆今年夏天會與保羅結婚。（圖／翻攝愛黛兒IG）
▲▼愛黛兒（上圖右、下圖）與保羅已低調結婚。（圖／翻攝愛黛兒IG）
▲愛黛兒在拉斯維加斯開唱，剛好抽中2台灣粉絲互動。（圖／翻攝愛黛兒IG）
 
據外媒報導，去年2月到最近愛黛兒於拉斯維加斯的演唱會上，都能見到她手上戴著鑽戒，因此訂婚傳聞不脛而走，不過對此雙方皆未回應。近日愛黛兒上艾倫秀時，終於鬆口表示與李奇保羅結婚了，且是祕密結婚一段時間，消息公布後，粉絲紛紛湧入愛黛兒的社群媒體留言恭喜。引人注意的是，有粉絲早就發現端倪，愛黛兒在今年9月的活動上，脫口喊保羅老公。


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