對「習經濟」無信心！逾75%外資撤離中國股市　救市措也施難挽回

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交易員和分析師表示，由於中國當局缺乏強而有力的刺激政策，全球機構投資者推遲買入中國股票。近幾個月對中國股票的大幅拋售，使得離岸投資者的淨買入量可能創下自2015年以來最低年度總額。而2015年是滬港通計劃實施的第一個完整年度。
據《金融時報》計算，自8月初中國政府承諾提供更實質的經濟政策支持以來，今年中國股市的外資淨流入已暴跌77%，至547億人民幣。海外拋售股票已導致滬深300指數以美元計算今年下跌了超過11%，而日本、韓國和印度的股票基準指數則上漲了8%至10%。
香港一名投行教義部負責人表示，「日本很火，印度、韓國、台灣（也很火）。」並指出，現在投資人認為不需要在中國買股票，若在中國還得擔心投資組合會受到阻礙。
據高盛估計，金融機構今年青睞印度和韓國市場，淨流入分別為123億美元（台幣3800億元）和64億美元（台幣2000億元）。全球對韓國股票的買盤使首爾預計自2019年以來首次實現外資淨流入。
印度股市今年也表現強勁，成為亞股與新興市場亮眼的區域。MSCI最新公布半年度調整，也調高了印度權重，其中「MSCI全球新興市場指數」的權重由13.7%調升至14.09%，是調升最多的國家。
中共當局為了應對外國投資者投資意願下降問題，推出了一系列措施，在10月時，中國主權財富基金旗下的中央匯金投資公司增持了中國大型銀行的股份，並承諾將繼續買入，同時當局收緊了賣空規則，以阻止市場下滑。但仍未能提振市場人氣。《彭博社》認為，中共政府的任何措施只能短期緩解主要股市基準的壓力。