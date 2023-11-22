NBA／馬刺狀元Wembanyama生涯首戰「原味球衣」 天價2400萬拍出
以狀元之姿加入聖安東尼奧馬刺（NBA）的Victor Wembanyama，本季至今為止繳出場均18.6分、9.1籃板的「雙十成績」，除了在場上充滿話題外，近日美媒也透露，Wembanyama生涯首場NBA實戰球衣，以天價76萬2000美元（約新台幣2400萬）拍出。
記者張志宇/綜合報導
Victor Wembanyama生涯首場比賽是對陣達拉斯獨行俠，該場他繳出15分、5籃板、2助攻的成績，據富士比拍賣透露，在經過競標之後以76萬2000美元售出，遠高於原先預估的結標價，當時預估結標價約會落在8萬至12萬美元之間。
值得一提，Victor Wembanyama先前在夏季聯賽首戰面對夏洛特黃蜂的實戰球衣，在當時就以62000美元（約200萬台幣）拍出，創下夏季聯賽球員實戰球衣的最高拍賣價紀錄。
此外雖Victor Wembanyama生涯首戰實戰球衣以76萬2000美元拍出，但史上最貴的籃球紀念品仍為Michael Jordan在1998年冠軍戰G1的實戰球衣，當年以1010萬美元（約3.2億台幣）拍出。
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