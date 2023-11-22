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喊「台北全壘打8席全上」　賴清德：在紛亂中有信心帶領台灣前進

▲賴清德今同8席黨籍台北市立委參選人前往登記。（圖／記者吳翊緁攝，2023.11.22）
▲賴清德今同8席黨籍台北市立委參選人前往登記。（圖／記者吳翊緁攝，2023.11.22）

記者陳佩君／台北報導

明年大選將屆，立委登記參選已起跑，民進黨總統參選人賴清德今（22）日陪同8席黨籍台北市立委參選人前往登記。賴清德高喊，要打一支全壘打，8席全上，讓台灣、台北更棒；賴也提到，他昨天與戰貓蕭美琴完成總統、副總統登記，「我們有信心、有決心，在紛亂的世局中，穩穩帶領台灣前進」。

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賴清德上午陪同北市黨籍立委參選人登記，並在會前表示，很高興參與台北艦隊聯合登記活動，並賦予8席立委建設台北、守護台灣的重責大任，期勉立委參選人能強棒出擊、爭取勝利，讓台北更棒、讓台灣更好，「打一隻全壘打！」相信有這樣的目標國會自然能過半。

賴清德介紹，台北8位立委參選人，能看出完全符合「民主大聯盟」精神，第一選區的吳思瑤，具備教文專業，擔任過議員，現在是專業立委，「民眾有需要，都站在第一線」；第二選區的王世堅，過去和他在立院是好同事，在議會是守住正義精神，王世堅是正義的尖兵，堅持理念，且重視基層服務；第三選區的謝佩芬是新世代，過去擔任過黨部國際部主任、邦交國派駐在聯合國的外交官，因此專業、外交都是100分，「新世代懷抱理想，希望鄉親能給予年輕世代、未來的蕭美琴大力支持」。

賴清德接續說，第四選區的高嘉瑜，在國會評鑑是優質委員，爭取地方建設非常認真努力，在這個選區，只有她能贏得這場選舉，希望鄉親能團結、集中選票，拜託大家；至於第五選區的吳沛憶，承接林昶佐的棒子，林過去在地方服務傑出，因家庭因素、無法繼續出征，因此派出吳沛憶承擔此責任，吳充滿抱負、懷抱理想，是優質立委參選人，請鄉親鼎力支持。

賴清德提到，第六選區苗博雅表現傑出，議會、談話節目都令人欽佩，基層服務也很用心，前後服務5000件選服案、爭取千項以上重大建設，問政服務、爭取建設，表現都相當傑出，這樣的人進入國會，一定會立刻發揮戰力；第七選區許淑華，和他一樣出生平凡，在弱勢家庭長大，她議會表現傑出，獲得社會肯定支持；最後，第八選區王閔生，同樣勇敢堅強，具備社福專業，不管擔任幕僚、議員，他的主張都與弱勢結合，在地方上贏得很好名聲，「8名個優質立委參選人都是一時之選，懇請支持民進黨，打一支全壘打，8席全上，讓台灣、台北更棒」。

賴清德指出，昨天他與戰貓蕭美琴完成總統、副總統登記，「我們有信心、有決心，在紛亂的世局中，穩穩帶領台灣前進」，台灣在這當下禁不起紛亂、試驗，要有經驗、歷練的參選人，才有辦法帶領台灣穩健前進。

▲賴清德陪同黨籍立委登記。（圖／記者吳翊緁攝，2023.11.22）
▲賴清德陪同黨籍立委登記。（圖／記者吳翊緁攝，2023.11.22）

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