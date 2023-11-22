評「特赦阿扁」成大選無可迴避　媒體人指柯文哲與扁有密切互動

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黃揚明指出，賴清德過去數度表態支持特赦陳水扁，甚至在擔任行政院長前，還特地當面詢問蔡英文對赦扁的態度為何。當他有機會入主總統府，是否會維持他一貫主張？這題目肯定很快會浮上檯面；
侯友宜一路迴避赦扁議題，今年6月他在大學生詢問時，也沒正面回應，只強調自己在警界的升遷與陳水扁無關，且他也沒加入民進黨，但他對陳水扁、馬英九、李登輝都心存感激。
然而，黃揚明說，曾擔任陳水扁醫療小組召集人的柯文哲，過去曾表態支持特赦陳水扁，但也曾脫口說扁裝病而被該醫療小組解除召集人職務。今年6月，他在大學被問到此議題時說，要建立一個法治國家，就不該讓阿扁保外就醫，要特赦就特赦、要關回去就關回去，不可以劃設一個保外就醫，這讓國家法律再也沒有尊嚴。
黃揚明表示，民眾黨不分區名單中出現陳昭姿，而陳昭姿曾在臉書留言的截圖曝光，她說：「三個總統候選人唯有柯P會特赦陳總統」、「柯P親口告訴我他會」、「先贏再說，贏了才有權利做」。但陳已將相關留言刪除。
對於陳昭姿赦扁說法，柯辦發言人陳智菡回應：「這個應該要直接問陳昭姿女士喔！」發言人戴于文說，陳昭姿主張特赦陳水扁也不是第一次，過去柯文哲與陳昭姿也一起為醫療人權並肩作戰，目前內部沒有特別討論特赦問題，目前沒有特別回應。
黃揚明最後表示，很快的，各政黨總統候選人就得誠實面對這個議題，「而我最好奇的是，特赦陳水扁這個議題，近期不斷表態支持柯文哲的邱毅，會支持嗎？」
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