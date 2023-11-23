金馬60／最佳劇情片票選！《鬼家人》奪冠 橫掃過半票數
第60屆金馬獎頒獎典禮將於11月25日在國父紀念館舉行，今年入圍「最佳劇情片」的有《疫起》、《年少日記》、《石門》、《關於我和鬼變成家人的那件事》、《五月雪》，《NOWnews今日新聞》民調結果出爐，由《關於我和鬼變成家人的那件事》以54.05％的票數奪下第一名。
記者吳雨婕／綜合報導
網友票選出的第三名為《年少日記》，該片由盧鎮業、鄭中基、陳漢娜、韋羅莎、黃梓樂等人主演，劇情由一本日記拉開序幕，以敘事方式，穿插主角不願被提起的傷痛，勾勒出城市中輕生者低齡化的問題。其中男主角盧鎮業飾演在中學任教的鄭老師，於校園發現遺書；尋找真相的同時，還得面對與太太的婚姻危機、爸爸（鄭中基飾）病危的緊急狀況。
位居網友心目中第二名的為《疫起》，王柏傑、曾敬驊、薛仕凌主演該片，劇情講述2003年時SARS（嚴重急性呼吸系統綜合症）侵襲台灣，台北市立和平醫院發生院內群聚感染，因此封院的故事。《疫起》呈現出人們在面對全球危機時的反應與決策，還展現了人性善與惡的一面。
網友票選出的「最佳劇情片」冠軍是由許光漢、林柏宏、王淨等人主演的《關於我和鬼變成家人的那件事》，故事結合奇幻、靈異、LGBT（同性戀、雙性戀或跨性別族群）等議題，劇情以傳統冥婚習俗，結合警察辦案，在找尋真相的過程中，譜出人鬼情。許光漢在片中飾演直男警察吳明翰，與毛毛（林柏宏飾），在調查事件期間，展開一段荒謬又笑中帶淚的旅程。
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