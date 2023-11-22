當乞丐可月收百萬！泰國出現「中國乞丐大軍」 網友：還缺人嗎
泰國曼谷街頭近期出現大量「丐幫」，這些乞丐的毀容程度或截肢慘狀超乎想像，且都是中國籍，讓泰國警方懷疑背後有中國集團操弄，或許涉及國際人口非法販運，甚至可能是詐騙集團利用完的「豬仔」。當地警方逮捕三名女乞丐後，發現她們每人1天的平均收入都超過1萬泰銖（約新台幣8709元），月收入更可高達180萬泰銖（約新台幣156萬元）。
國際中心賴正琳／綜合報導
乞丐一個月收入飆破百萬的消息傳回中國，讓中國網友大為震驚，紛紛留言：「比國內大部分996掙得還多」、「請問還招人嗎」，也有人認為「話別說太早，最好還是深入調查一下她們到底是自願還是非自願的，過去就有那種故意抓人去乞討的案例」。據悉，中國有所謂「996」工作制，指「早上9點上班、晚上9點下班，每周工作6天」，中國國家統計局今年1月公布的數據顯示，中國全國平均月薪約為3074元（約等同於新台幣1萬3431元）；而中國前總理李克強在2020年曾示警，中國有近6億人口每月收入不到1千元（約等同於新台幣4369元）。即便大學畢業，中國有近7成應屆畢業生稅前的月收入為6,000 元以下（約等同於新台幣2萬6千元）。
《泰國公共電視台（PBS）》報導，曼谷多處街頭出現嚴重毀容的中國籍乞丐，這些乞丐年齡介於35至40歲之間，女乞丐會穿著校服乞討。他們每天在鬧區乞討六小時，每天可賺取約1萬泰銖，每個月收入可達200萬泰銖。
一名泰國網紅「Gun」長期以來關注社會時事，全名為Guntouch Pongpaiboonwet的他認為事情不單純，他便主動上前跟乞丐們攀談，豈料竟突然被一名自稱是翻譯的中國籍女子阻擋，她更嘗試用金錢賄賂這名網紅和他帶來的警察，希望他們不要多管閒事。
網紅「Gun」在臉書告知粉絲們，他四天以來已協助警方逮捕六名乞丐，全部都是中國籍乞丐，且不會說泰語，大部分都已毀容或截肢，大量中國籍殘疾人士突然出現在曼谷讓人感到相當疑惑，不排除背後有人口販運集團在操弄這些乞丐。
此事也引發泰國政府關注，泰國社會發展和人類安全部長瓦拉烏（Varawut Silpa-archa）表示，目前已介入調查，懷疑背後可能涉及國際人口非法販賣，警方已經在偵辦中，希望早日揪出幕後黑手，同時呼籲大眾若看到形跡可疑的乞丐可告知警方。