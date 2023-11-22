▲保守老派VS年輕創新　解除代溝靠接納、引導

我是廣告 請繼續往下閱讀
阿隆在醫學中心作到主治醫師，為了讓家人有較好的生活，選擇自己出來執業。他的個性敦厚，學養豐富，技術精湛，病人很多。阿隆持續進修，專攻牙周病、植牙，成為一方權威。
阿隆的太太是他的學妹，在事業上幫他很多忙，兩人育有一男一女。阿隆想讓孩子受好的教育，花大錢送兒女出國讀書，孩子初中時期，阿隆拜託母親前去照顧他們。孩子替阿媽取綽號「Stupid」(英語:笨蛋)，阿媽不懂英文,得意地向他人轉述說自己有英文名字。阿隆知道以後，非常生氣，把孩子送去嚴格的住宿學校。兩個孩子總算平穩長大，兒子考取牙醫師資格，還自願表達願回台陪伴父母，阿隆為此高興了一陣子。
這時的阿隆已經成立牙醫連鎖體系，擁有數十位加盟牙醫師。兒子回來接棒，阿隆從臨床退下來，只負責行政督導。
阿隆早就把父母迎來台北，他在同棟大樓另買一戶給兒子。兒子8月住進新家，從國外帶回來十多箱行李始終沒有整理，房子雜亂無章。舊曆年前，阿隆太太花了許多時間把物品一件一件歸位，並作了室內佈置。沒想到除夕夜，全家聚餐時，兒子竟公開警告母親不可以動他的私物。阿隆不忍妻子被寃枉，一時暴怒，口出三字經指責兒子。
父子之後在診所也有些磨擦，兒子嫌父親用人老派，投資保守。父親怨兒子凡事求新，不懂成本。有一次兒子用美國的方式治療病人，引起誤會差點變成醫療糾紛。阿隆心疼兒子，親自出面收拾。事後他勸告兒子:「年輕人有理想很好，但是要記住『人和』的重要。」兒子卻回他:「台灣牙科會變這樣，就是你這一代人造成的，不要以為我喜歡這份工作，你根本就是慣老闆。」阿隆聽完兒子一連串指責後楞了好久。幸而時間一天一天過去，兒子漸漸融入團隊，他帶回來的新知識確實也促成醫療水準提升。但是父子倆很少聊私事，公事也靠秘書聯絡，隔閡愈來愈大。
阿隆夫妻生活始終儉省，兒子在國外求學時結交一群朋友只穿名牌，只吃名店。有一天兒子買了上等的內衣內褲給阿隆，阿隆很感動，可是兒子說：「你的內褲洗成那個樣子，你還穿，很噁耶。」一句話讓阿隆渾身不舒服。
接下來女兒回娘家，阿隆在家庭群組的Line公告全家聚餐，兒子已讀不回，吃飯時不見人影。女兒去探門，卻發現兒子請了一堆朋友在開趴，阿隆很生氣，從此不跟兒子說話。
長年不跟兒子說話的阿隆很不快樂。他試著接近集團裡的年輕醫師，大方傳承經驗。也融入年輕人的生活。阿隆發現年輕人懂很多事情，他們努力在過日子，只是大環境不好，年輕人有許多困擾，需要上一代包容。阿隆總算想通了，兒子當年選擇當牙醫師，決定回台灣，已充分表達對父母的愛。而相對的，接納兒子，引導兒子是自己為人父親的責任，阿隆決心勇敢面對。
(作者：林靜芸 醫師)
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59967
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw