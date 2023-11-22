電子資訊外商對台採購破2100億美元！王美花：盼創新技術落地生根

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他總結此次參加的廠商市值有將近新台幣400兆元，今年電子資訊外商對台採購金額可達2184億美元，與臺灣供應鏈夥伴深度連結共同邁向淨零。
事實上，根據資策會產業情報研究所（MIC）預估統計，電子資訊外商對台採購金額將連續4年超過2000億美元。經濟部表示，此次獎項評選主軸為國際大廠供應鏈續留台灣，肯定外商夥伴協助台灣的國際供應鏈關鍵地位，期望未來能持續發展高附加價值、永續科技、創新應用等關鍵技術，推動台灣資通訊技術與時俱進。
王美花表示，過往頒獎多給對台採購生態系建立最有貢獻的外商，但因應近兩年非常多的製程技術、設備、先進材料的外商夥伴，在台設立研發中心、生產製造，跟台廠建立了新的供應鏈合作關係，來自全球頂尖的公司在台灣群聚，讓台灣形成全世界最綿密的先進的供應鏈，所以今年增設這個獎項，獲獎的有HITACHI、DENSO跟Merck，盼未來還有更多關於原料設備製程的創新技術，甚至矽光子等先進技術，一個接一個在台落地生根。
另外，在「調整市場擴大夥伴獎」方面，因產業趨勢的改變，特別是生成式AI的爆發，對資料中心的AI伺服器的需求大幅的增加，所以除了感謝長年支持台灣的頂尖國際客戶，今年特別感謝年增率大幅成長的Google跟Microsoft，相信未來AI伺服器、AI PC、AI Notebook的發展，外商跟台灣的合作將會變得更為緊密。
王美花提到，在全球供應鏈的議題上除了「中國+1」之外 ，常有人接著提到「台灣+1」，而「台灣+1」應該有一個新的解釋，那就是「壯大台灣，加入世界」。用「在台灣+世界」，來解釋台灣+1，「讓台灣，成為世界的台灣」，站穩全球供應鏈中不可或缺的關鍵地位。