有毒別碰！「藍龍」大西洋海神海蛞蝓 基隆潮間帶大爆發驚喜現蹤
有民眾近日在基隆長潭里漁港潮間，發現多隻被譽為「藍龍」超稀有且相當夢幻的大西洋海神海蛞蝓，對此，國立海洋科技博物館特地提醒民眾，大西洋海神海蛞蝓毒性很強「只能觀賞不能摸喔」，而會伴隨出現的還有僧帽水母和紫螺帆水母，現場目擊至少有7隻，讓產學交流組主任陳麗淑博士驚呼是難得的生態景象，更可以用「大爆發」來形容。
記者林莞茜／綜合報導
國立海洋科技博物館在臉書上表示，大西洋海神海蛞蝓是藍白色的浮游生物，外型神似希臘神話中的海神Gaucus，雙手彷彿長了魚鰭、雙腿成了尾巴，因此有了「海神」的美名；海神主要分布在熱帶區域，台灣屬於亞熱帶區，基隆又位於最北端，比較少見。
根據海洋委員會海洋保育署所出版《臺灣百種海洋動物圖鑑II》，大西洋海神海蛞蝓（Glaucus atlanticus Forster）別名藍龍、藍天使、藍海燕、蓑海牛、海神海蛞蝓，成體體長達5公分，體側有三對角突狀之皮鰓叢，皮鰓排列於同一平面。體色銀白色，頭部、腹足及皮鰓末端藍色，海蛞蝓是一群沒有殼或殼退化的腹足類。
海神海蛞蝓的漂浮生活，讓牠們發展出專一的食性，主要以大洋表面漂浮的錢幣水母和僧帽水母為食，捕食後還會將獵物的刺細胞由消化道運送到皮鰓末端儲存，作為防衛武器抵禦捕食者，因此偶而會與錢幣水母和僧帽水母一起被風浪送到潮間帶或岸上，棲地分布於全球熱帶海域，隨著洋流漂送。