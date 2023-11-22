全台公廁都是她！「仙麗兒小姐」本尊找到了 竟演過《布袋和尚》
公共廁所牆壁上通常都會裝設衛生紙販賣機，方便上廁所沒帶衛生紙的民眾購買，其中又以仙麗兒自動販賣機最知名，幾十年來遍佈全台，而機台海報上的甜姊兒，近日又在網路上掀起討論，沒想到神人找到「仙麗兒小姐」本尊，還曾演出《布袋和尚》等戲劇、多支MV。
記者黃韻文／綜合報導
日前有民眾在「路上觀察學院」貼出眾人再熟悉不過的照片，並寫道：「這個人應該是賣面紙賣最久的一個人！最少起碼賣了30個年頭了….」只見照片中是公共廁所常見的面紙販賣機，即使面紙包裝已改朝換代好幾回，但機台初始海報女主角，濃黑秀髮、托腮甜笑的模樣已成不變招牌。
「仙麗兒小姐」引起眾人回憶殺，「她拯救了不知道多少人，突然在外面拉肚子時的窘境。」還有人懷念以前面紙附的紙板，能玩3D視覺殘影的小遊戲。連鐵牛運功散的「阿榮」也連帶被想起，眾人笑稱不只仙麗兒小姐還在賣面紙，阿榮也當兵當到現在還沒退伍。
過去面紙女主角一度被誤認是仙麗兒老闆娘，但曾與本尊合作過的攝影師跳出來澄清，這是幾十年前對方擔任模特兒時，以便宜的價格所拍攝的廠商照片，且當時沒有簽下使用範圍與年限，才會一用遙遙無絕期。
「懷舊達人」張哲生也在留言區補充，仙麗兒面紙廣告至今已有30年歷史，而廣告主角顏宏珊，出生於1973年，曾經演出1994年公視《地久天長》、1998年台視《布袋和尚》，也拍攝過童安格《為難》、張清芳《他們的愛情》MV，顏宏珊的家人也留言證實身份，不過顏宏珊早已淡出演藝圈。