「黑幫少爺」Jeff爆喜訊！時間、地點曝光了　特別拍攝行前廣播

因為演出泰國BL劇《黑幫少爺愛上我》的影歌雙棲新星Jeff Satur羅杰夫，近日宣布帶著巡演「Jeff Satur : Space Shuttle No.8 Asia Tour in Taipei」啟程，首站選定台北，將於明年（2024年）2月17日在Legacy Taipei開唱，門票於12月11日早上11點拓元售票系統開賣。
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精通泰、英、日語的中英泰混血新秀Jeff Satur出生曼谷，學生時期從專攻爵士樂到挑戰日語藝術系，培養出深厚的音樂與藝術底蘊，在2013年參加泰國《The Voice》首季海選後開始嶄露頭角，於2015年陸續推出音樂作品，清新小生風格獲得不少好評，不只會唱還會演的Jeff Satur，2019年開始投入演戲事業，陸續在《He She It》、《Ingredients》、《黑幫少爺愛上我》演出，還一手包辦獻唱主題曲〈Why Don't You Stay〉成功走紅國際市場，接著推出洗腦曲〈Dum Dum〉、與SHAUN攜手合唱〈Steal The Show〉、英語單曲〈Black Tie〉，都有不錯的成績。
「Jeff Satur : Space Shuttle No.8 Asia Tour in Taipei」近4分鐘的宣傳影片公開後，立刻引起討論，影片中，Jeff Satur神祕的說：「午安乘客們，這是行前廣播，將從木星航向未知領域中，為了你的與周遭的人安全，請坐好並繫上安全帶。」接著大玩雙重身分走入列車之中，飆出一體雙面演技的Jeff Satur怪奇般的相互凝視著對方，而窗外則是浩瀚無垠的宇宙，宣告將唱出全新的音樂篇章，驚豔不少歌迷。