台版柬埔寨案一審宣判　主要幹部S姊、茶董判無期徒刑

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同案被告鄭育賢28年、謝承佑25年6月、呂政儀25年、鄭文誠24年8月、張家豪26年、鄭建宏24年4月、劉宏翔18年、邱柏倫17年8月、吳秉恩19年、曾忠義16年、林順凱14年6月、李佳文13年6月、吳政龍12年2月、鄧為至12年、楊子霆11年、吳郁群11年、周長鴻10年10月、林品翔10年6月、陳義方9年、郭宏明9年、柯宗成5年、邱宏儒1年6月、蔡智帆1年4月、蔡智升1年2月、潘依凡1年4月。全案可上訴。
檢警指控，傅榆藺、陳樺韋等人加入犯罪組織後，以各式理由向61名被害人收取人頭帳戶資料，並向被害人佯稱須到公司領取報酬，將被害人誘騙至桃園、淡水的據點拘禁。現場控員以電擊棒、鋁棒、甩棍、鎮暴槍等兇器喝令被害人配合，在被害人嘴裡塞入毛巾、勒住頸部、上手銬、腳鐐或使用束帶捆綁四肢後，強取被害人財物並拘禁，另在食物內摻入FM2，使56名被害人無力脫逃；有267名被害人遭詐騙後，匯款到這些被拘禁者的人頭帳戶內，總計詐得3億9342萬5424元。
檢警查出，一名黃姓被害人遭拘禁11天後，情急之下攀爬浴室內窗戶跳下而亡；另名黃姓被害人遭拘禁1個多月後，出現大小便失禁、吐血等情，卻未被送醫最後也死亡；林姓被害人因有慢性病，被拘禁15天後在浴室跌倒傷到小腿，導致發炎、大小便失禁，還在3小時內接續餵食3顆FM2，後因心因性休克死亡。主嫌「藍道」杜承哲、陳樺韋等人指示，將3人屍體分別遺棄南投縣水里鄉山區邊坡、桃園市龜山鄉。
去年11月，檢警赴淡水、桃園救人，士林地檢署於同年12月28日起訴。