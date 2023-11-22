台銀、台啤球員也捲入SBL打假球風暴？財長：一定全面查、零容忍
超級籃球聯賽（SBL）目前有裕隆多名球員、助理教練涉打假球案，甚至傳出台啤、柏力力跟台銀3隊也有球員涉嫌配合打假球，引發立委關注。財政部長莊翠雲今（22）日在立法院財政委員會強調，已請台啤及台銀進行清查，「我們一定零容忍，一定全面查」。台銀董事長呂桔誠則說，政風處已展開調查，籃球隊總教練也會親自去查。
記者顏真真／台北報導
民進黨立委沈發惠今日質詢時指出，根據目前媒體報導SBL另3個球隊也有球員涉嫌配合打假球，其中台啤、台銀是財政部所屬機關的球隊，更占了半壁江山，他要求財長莊翠雲對此事件表態，對此，莊翠雲強調，對於所屬機構球隊中有球員涉及打假球，財政部是零容忍，也已請台啤及台銀進行清查，目前已知2球員涉賭及打假球期間並不在台啤球隊。
沈發惠進一步追問，現在媒體傳出是檢警進一步追查台啤及台銀也有現役球員涉嫌配合打假球。對此，莊翠雲說：這部分有請台啤全面清查，公正處理，並要配檢警調查，台銀部分則由台銀董事長親自說明，她並強調，「我們一定零容忍，一定全面清查」。
台銀董事長呂桔誠則表示，「我們有做調查」，已有請政風處進行調查，這要政風處才有辦法了解。不過，沈發惠對於呂桔誠的回答並不滿意，痛批動作慢半拍，還說此案將適用《運動彩券發行條例》第21條，以強暴、脅迫、詐術或其他非法之方法，妨害投注標的運動競技賽事之公平者，處1年以上7年以下有期徒刑，結夥3人以上犯罪者，處3年以上10年以下有期徒刑，甚至擁有運動團隊經營權之法人、團體及其代表人、管理人與相關從業人員，都有配合調查的義務。對此，呂桔誠也回應，籃球隊總教練也會親自去查，會再跟立委報告。