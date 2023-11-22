藍白合破局 連勝文喊話柯文哲：能想想台灣被新潮流蠶食鯨吞？
藍白幾近破局，民眾黨競選辦公室總幹事黃珊珊回絕國民黨總統參選人侯友宜提出的重新檢視民調的建議，國民黨副主席連勝文今（22）日表示，若不是為了台灣人民、這塊土地，沒有人需要這麼委屈求全；柯文哲能忍受新潮流完全蠶食鯨吞台灣是什麼悲慘的狀況？希望柯文哲做出正確決定，既然合作一定贏，不要選擇錯誤的做法。
記者余祥／台北報導
連勝文說，國民黨從第一天開始就秉持善意，沒有口出惡言，也沒有改變立場，甚至盡量容忍、讓步，這是為了台灣人民、為了這塊土地，否則沒有人需要這麼委屈求全。
連勝文說，希望柯文哲思考能否忍受民進黨新潮流派系掌控？若無法接受，就不要再受到身旁幕僚的影響，勇敢面對台灣60%人民的期待，跟侯友宜共同合作，促成台灣第三波民主改革。
至於藍白破局後，棄保是否可能成功？連勝文說，棄保到最後都不會成功，互相棄保，最後就是被選民放棄；副手人選方面，連勝文表示，國民黨不缺人才，人選很多，但目前還是展現誠意，希望促成藍白合作。
針對民眾黨主戰派黃珊珊，連勝文也提醒，應該記得老長官宋楚瑜的話，「人在做天在看」，現在換了老闆，也能想想過去長官教他重要的做人道理。