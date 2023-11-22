藍白民調喬不攏！李德維酸：過去黃珊珊民調高、得票還真不怎樣
民眾黨、國民黨對於「侯柯配」、「柯侯配」民調誤差喬不攏，藍白合形同破局，柯辦總幹事黃珊珊今天將率先去領表。對此，國民黨立委李德維今（22）日表示，距離登記截止所剩時日已不多，國民黨也將努力到最後，無論最終藍白合不合都祝福，更強調選舉不只是看民調，「如同過去黃珊珊，我不是虧她，民調非常高，但得票還真不怎麼樣。」
記者林怡昕／台北報導
李德維今天受訪時指出，距離登記截止所剩時日已不多，國民黨也將努力到最後，無論最終藍白合不合都祝福，他認為，與其讓幾位專家講這麼多的話，還不如好好去把在前總統馬英九見證下，藍白政黨協商二輪會談結論的程序走完，程序走完也並不代表合或不合。
對於藍白合若破局責任在哪方？李德維指出，相信民眾都看得很清楚，既然當時雙方都已簽字，現在又用這樣的講法，但他覺得責任也不重要，「最關鍵的是明年1月13日到底能否政黨輪替、下架民進黨」。
李德維直言，選舉就是成王敗寇，國民黨現在就是全力向前衝，讓侯友宜能夠勝選，其他的事都是明年開票後再說，直言「人必自重而後人重之，假如自己不自重，我覺得也沒有別的。」
針對柯辦提出民調被質疑是「自吹自擂」？李德維也狠酸，選舉不只是看民調，還需要真實且扎實的選票，「如同過去黃珊珊，我不是虧她，民調非常高，但得票還真不怎麼樣。」