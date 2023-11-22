▲戶外禁菸區擴大！國家公園、公園綠地等169處禁菸　違者最高罰1萬

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11月15日起 國家公園等遊憩地、公園綠地擴大禁菸外出踏青本是增進健康的活動，然而許多民眾卻受到二手菸所擾，不僅非常煞風景，健康也可能因此受到影響。
為了讓民眾在無二手菸的環境下，健康、悠閒地旅遊，配合《菸害防制法》修正施行，衛福部重新公告訂定「國家公園、國家自然公園、風景特定區及森林遊樂區與公園綠地，除吸菸區外，不得吸菸；未設吸菸區，全面禁止吸菸之場所」。
並由各級主管機關提報其中所提到的「除吸菸區外，不得吸菸」之場所，國健署說明，本次國家公園等遊憩地與公園綠地禁菸規範，針對遊客較常駐足場所共計169處，以及各縣市政府建置供公眾遊憩之公園綠地，列為禁菸範圍，相關規範已於112年11月15日生效。
因此，吸菸民眾必須在禁菸指定區域之外，或在區域內所設的吸菸區才可以吸菸。國健署表示，這是為了能與其他遊客或休閒民眾有效區隔，保障非吸菸者的健康權，讓民眾到國家公園、風景區等旅遊時，都能呼吸新鮮空氣、吸收芬多精，舒暢身心，提升休閒觀光品質。
戒菸STAR四步驟 遠離菸害共創無菸環境根據國人吸菸行為調查結果顯示，最常見的二手菸暴露公共場所為「馬路上、街上、騎樓等戶外通行場所」（24.5%），其次為「公園及風景區」（6.3%）。實施國家公園等遊憩地及公園綠地禁菸規範後，雖然室外公共場所二手菸暴露率已由103年54.6%下降至111年42.9%，但仍需持續努力才可共創無菸環境。
國健署也呼籲民眾應戒除菸癮，遠離菸害，建議民眾可以依循以下STAR（明星）4步驟，達到戒菸目標成為戒菸界超級大明星：
- 第1步「Set（設定）」：選定戒菸日，跨出戒菸步伐
- 第2步「Tell（告知）」：昭告親友自己的戒菸決心，爭取支持
- 第3步「Anticipate（預見）」：預期並了解戒菸可能遇到的困難，勇於對抗菸癮
- 第4步「Remove（移除）：移除可能引起吸菸念頭的誘因，如菸品、菸灰缸等。
健康醫療網提醒您：吸菸有害健康！
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59965
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