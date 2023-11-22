侯友宜喊重檢視9份民調！黃珊珊打搶：重新檢視結果不會不同
藍白合面臨破局！國民黨總統參選人侯友宜昨日下午呼籲民眾黨主席柯文哲指派2位民調專家學者，國民黨主席朱立倫、前總統馬英九各指派1位，今（22）日針對先前9份已討論的民調重新判定，全程公開直播，並承諾「我輸了就當副的」。柯文哲競選總部今日舉行記者會，柯文哲競選總幹事黃珊珊表示，重新檢視結果不會不同。
記者呂炯昌／新北報導
柯競辦回應侯友宜記者會，找來文化大學大傳系教授王翔郁、求真民調公司總經理關智宇釐清民調爭議。針對3份不遭民眾黨採用民調，關智宇表示，一份民調中，民眾必須先登錄成為會員，不符合民調被動、隨機的訪問方式，另外有兩份調查只有新聞稿，沒抽樣樣本數據，他質疑「專家審查是要檢查錯字嗎？」
黃珊珊則指出，17日專家會議花5個小時去檢視民調，科學就是科學，同樣數據不會有不同結果，上次講得很清楚，排除3份民調是因為科學原因，不是個人好惡，現在侯友宜要重新計算檢視，不知道在幹嘛。如果重新直播檢視，只是把爭端放大到媒體，只會讓支持者紛爭跟困擾更大，這不是最好的辦法。
黃珊珊強調，核心目標是推出最強參選人，不是彼此互打，整合過程比結果更重要，必須說服支持者，這是公平的比賽，公平性不是用協商喬出來，如果沒有贏，保送賴清德才是最大的問題，
黃珊珊說，民調結果已經呈現給國人面前很久，也有專家說明，當天專家檢視會議已經講得很清楚，接下來持續保持最大誠意，團結一切可以團結力量，但科學就是科學。