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「與賴清德一點心結都沒有！」　陳時中批藍白合還在分贓

▲陳時中喊出，台北市目標8席立委全上。（圖／記者吳翊緁攝，2023.11.22）
▲陳時中喊出，台北市目標8席立委全上。（圖／記者吳翊緁攝，2023.11.22）

記者陳佩君／台北報導

明年大選將屆，立委登記參選已起跑，民進黨總統參選人賴清德今（22）日陪同8席黨籍台北市立委參選人前往登記。台北市競選總部主委陳時中在致詞時直批「藍白合」還在分贓，未來如何替台灣謀求好的未來？如何代表台灣和世界談判？另外，他也強調，他與賴清德「一點心結都沒有」，讓本土政權延續才是最重要目標。

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民進黨8席台北市立委參選人上午前往登記參選，賴清德、陳時中前來相挺，高喊8席全上。

陳時中致詞時表示，2024團結一致，台北市士氣旺盛，像倒吃甘蔗、一步步往前走，情況越來越好，「我們目標不變，賴清德當選、國會過半，北市8席全上，政黨投民進黨」。

陳時中提到，現在看起來情勢越來越好，要謝謝黨籍議員這段時間替每位參選人造勢，也看得到立委參選人互相支援，這是民進黨團結情形，這次選舉是「台灣情、台灣心」，和九二共識的選擇。

陳時中說，要讓世界看到韌性的台灣，而明年選舉，世界要看到台灣，是選擇自由民主，還是專制極權？都在一念之間，民進黨負責提出優秀的人，而總統、副總統參選人賴清德、蕭美琴都是一時之選，他們長期在地方服務到中央，很有經驗，且都準備好了，「希望大家能投下來、投出好的領導者，台灣才能繼續往前，世界才能看到台灣選擇，對於自由民主絕不退卻」。

陳時中質疑，對方還在分贓，未來如何替台灣謀求好的未來？如何代表台灣和世界談判？相信大家都看得到，我們需要台灣情、台灣心，要把台灣顧好，「我們要8席全上，目標不變」。

此外，陳時中受訪時被問到與賴清德關係，他強調，雖然沒有那麼正式，但「我也是英派一份子」，畢竟他是由總統蔡英文提名擔任部長，而他長期在部裡與行政院合作，「我們一點心結都沒有」，為了台灣情台灣心，本土政權延續是最重要目標。


▲賴清德陪同黨籍立委參選人登記。（圖／記者吳翊緁攝，2023.11.22
▲賴清德陪同黨籍立委參選人登記。（圖／記者吳翊緁攝，2023.11.22）

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