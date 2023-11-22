高雄左營三天三停電　陳其邁要台電副總向市府說明

高雄左營區分別在11月19日，及21日的中午及晚間，在三天內三度大停電，引爆民眾怒火，高雄市長陳其邁今（22）日表示高雄市民沒有辦法接受，今天下午會請2個台電的副總來向市政府提出說明，也請消保官就整個災損狀況來做了解，必要時會協助求償；台電則表示，停電原因是電纜絕緣裂化導致，已漏夜搶修更換新電纜。
記者鄭婷襄／高雄報導
左楠區國民黨立委參選人李眉蓁就痛批，臺電沒有最誇張，只有更誇張，竟然在短短3天內讓左營3次大停電，1萬多戶市民受影響，漢神巨蛋被迫延後開店，連高鐵和臺鐵都受到波及。臺電總是說不缺電，現在也不是用電高峰的夏天，竟然還能夠連續三次大停電，這如果不是臺電太差勁，就是民進黨政府太無能，能源政策犯了大錯，才會讓市民和商家動不動就受到停電的懲罰。
同選區的民進黨立委參選人李柏毅也批，左營三天三度停電，影響民眾生活，任誰都無法接受，他要求應該公開說明停電原因，並全面檢查相關的設備線路。這次停電的新上、新下、菜公一帶，更是左營人口密集的住商區，無預警停電對民生影響重大，絕對要檢討改善。
陳其邁指出，台電應該要做系統性的檢查，不然一而再再而三，這個對高雄市民來講是沒有辦法接受的事情，今天下午會請2個台電的副總來向市政府提出說明，也會具體來要求他們在整個電網的改善，要不然高雄市民沒有辦法接受；昨天也請消保官就整個災損狀況來做了解，也會跟附近的商家來調查看整個損失的狀況，必要的時候消保官也會來協助求償。