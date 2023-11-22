日職／張奕結束旅日生涯決定返台！將投入明年中職選秀

日職／張奕返台投入中職！國際賽曾送給韓國「千葉慘案」最經典

▲張奕在2019年世界12強第二戰主投6.2局無失分，率領中華隊以7：0擊敗韓國取得複賽首勝，更在當時被韓媒稱作「千葉慘案」。（圖／NOWnews資料照)
▲張奕在2019年世界12強第二戰主投6.2局無失分，率領中華隊以7：0擊敗韓國取得複賽首勝，更在當時被韓媒稱作「千葉慘案」。（圖／NOWnews資料照)

記者張志宇/綜合報導

日媒《日刊體育》在今（22日）透露我國好手張奕決定結束旅日生涯，將先行返台備戰參加明年的中職季中選秀，就讓《NOWnews今日新聞》帶各位回顧這位旅日強投，過往在國際賽為中華隊投出哪些經典戰役。

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若談起張奕的國家隊生涯，莫過於2019年剛在歐力士猛牛轉任投手的第一年，該年張奕於球季末隨著中華隊參加世界棒球12強，並先在預賽對委內瑞拉先發主投，繳出7局無失分、6K的優質先發，在當時委內瑞拉主帥Carlos Subero就表示，「張奕的好表現，必須脫帽向他致敬。」

▲世界棒球12強中華隊對上委內瑞拉，先發投手張奕繳出七局無失分好投。（圖／記者葉政勳攝 , 2019.11.06）
▲世界棒球12強中華隊對上委內瑞拉，先發投手張奕繳出七局無失分好投。（圖／記者葉政勳攝 , 2019.11.06）
中華隊也在2019年世界棒球12強順利挺進複賽前進日本，張奕也在複賽第二戰於千葉羅德海洋球場先發對決韓國隊，主投6.2局無失分，率領中華隊以7：0擊敗南韓取得複賽首勝，中華隊靠著張奕優質好投擊退韓國，更在當時被韓媒稱作「千葉慘案」，在12強結束後張奕合計主投13.2局無失分，獲選為全明星世界隊先發投手。

對於結束旅日生涯，張奕也向《日刊體育》透露，「這就像一場夢，我在日本待了大約14年，人生有一半的時間都獻給日本了，最想說的話是『感謝』，謝謝棒球路上的大家，當年要不是從野手轉戰投手，也不會有現在的我，最後我想說未來『我還是會繼續努力的』。」

▲世界棒球12強中華隊對上委內瑞拉，先發投手張奕繳出七局無失分好投。（圖／記者葉政勳攝 , 2019.11.06）
▲世界棒球12強中華隊對上委內瑞拉，先發投手張奕繳出七局無失分好投。（圖／記者葉政勳攝 , 2019.11.06）
張奕在日職生涯共累積49場出賽，拿下4勝9敗、3次中繼成功，在113.1局投球被打140支安打、18支全壘打，送出101次三振與38次四壞保送，防禦率5.15，最近一次日職一軍出賽為2022年，該年張奕共15場出賽，皆為後援登板在22.2局投球中失掉9分，防禦率為2.38。

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