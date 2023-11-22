日本驚見「大麻軟糖」！專家憂孩童誤食　食藥署：販售最高罰2億

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至於CBD，顏宗海解釋，CBD與傳統的THC不同，不具有毒品的作用，且目前認為在醫學上有些治療效果，有些孩童出現嚴重癲癇，經第一線、第二線藥物治療無效後，可以專案進口CBD藥物，作為治療之用，而CBD屬於醫師處方用藥，在醫師處方下是可以合法使用的。
針對近期日本政府發現一款軟糖中含有「HHCH」，顏宗海說，是一種類似大麻成分，民眾食用後會出現噁心、嘔吐、意識混亂，以及影響大腦神經的作用，有些民眾還會有抽搐、癲癇發作等，至於是否有成癮性還有待追蹤，因此日本政府決定自12月2日起，將其列為指定藥物，禁止製造、輸入與販售。
顏宗海強調，在12月以前，國人去日本旅遊還是有機會買得到，如果大腦神經都還在發育中的孩童誤食，可能噁心、嘔吐等症狀會比成人更加嚴重，主管機關務必嚴加稽查，釐清是否有業者輸入台灣。
對於HHCH相關管制作為，食藥署副署長陳惠芳說明，HHCH為THC的衍生物，經查食藥署藥證系統內、目前沒有含有HHCH成份的藥品許可證，而針對該物質相關風險，會與法務部進行討論，由法務部毒品審議委員會審議、是否列管為毒品。
以現階段來說，陳惠芳表示，若民眾從日本攜回、自行使用HHCH，目前仍無法可罰，待日本厚生省將其列為指定物質管制後，民眾在邊境才會被海關攔截，但HHCH安全性未明、不得作為食品原料，因此若有輸入販售、製造情事，可依《食安法》開罰6萬到2億元罰鍰。
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