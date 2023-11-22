名家論壇》吳崑玉／藍白合貫破了台灣政治的下限

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人們投入政治的初心，無非是相信自己能以一己之力，改變國家社會，讓更多的人們生活得更好。問題是，什麼叫「好」？從來沒有標準答案，甚至連解題方向都南轅北轍。政治又一向是一種「只有第一，沒有第二」的行業，選戰之所以被視為一種「戰」，本質上就是一種全有或全無的「零和遊戲」，所以相互之間的撕咬爭奪，無所不用其極。於是，即使領導者再有「初心」，也很難一路維持「始終」，只能在勝利執政後儘量實踐自己當初的承諾。但這花花世界，總是「承受苦難易，抗拒誘惑難」，人性的弱點永遠會腐蝕內在人心與外在行為。你想要堅守道德底線，但若對方無視道德邊界，不就輸慘了？於是誰也守不住，只能比拼秀下限。你想改造政治文化，清廉勤政愛鄉土，但只有頭頭自己在守，連身邊人都守不住，又有何用？咱們這個團隊堅信「身在公門好修行」，對手卻總愛玩宮廷政治那一套，「騙進門裡好修理」，意志薄弱點，外部聲量大一點，自己就含著眼淚吞了，屁股被摸到撕裂傷也就算了，這還修什麼行？
結果是，孔子在論語中說:「君子有三戒：少之時，血氣未定，戒之在色；及其壯也，血氣方剛，戒之在鬥；及其老也，血氣既衰，戒之在得。」咱們台灣這三個主要政黨，一個敗在色，一個善於鬥，另一個滿腦子貪婪的得，一旦得不到好處，就整個洩氣了。要嘛長不大，要嘛樓歪了，要嘛賊到爆，誰還記得初心？誰能堅守始終？
易傳謂:「形而上者謂之道，形而下者謂之器，化而裁之謂之變，推而行之謂之通，舉而措之天下之民，謂之事業。」儒家沒有像佛家那麼亞斯伯格，那麼堅守行為戒律與SOP，但還是強調那個「道理」要一以貫之，即使需要因地制宜，甚至因人設事，需要「變、通」，那也只是允許一種「彈性」，而不是彈到沒有原則，違背初心，貫破底線，背叛眾人所信的那個「道」，讓手段與目的「疏離」，變異成另一種怪物。但整個藍白合過程，吵了半天，除了增添雙方支持者對對方的厭惡與憤怒，還有什麼增益？這不是「整合」，而是「整人」。不擇手段，不擇語言，整到對方身敗名裂，整到選民們沒有其他選項。對，我就爛，但你們沒有另一個爛蘋果可以比，這樣就保證我贏了。魚與熊掌從餐桌上一路打到廚餘桶裡，結果還是各玩各的，真是無上的政治智慧啊！非我此等死老百姓可以理解。
柯P這個黨的問題是，可能從一開始建立這個黨，就沒想清楚為什麼要建立一個黨？組織一個黨，跟建立一支軍隊一樣，先得徹底搞清楚「為何而戰？為誰而戰？」而且「為何而戰？」永遠比「為誰而戰？」更重要，那需要大量的文件、演說、實踐、組訓、獎懲制度，才能清楚將信念傳達到基層。在這一點上，中國共產黨做得遠比台灣各個政黨都徹底，柯P拜了半天毛澤東，只學到他的花招，沒看到他蹲馬步的功夫。如果柯P想得夠清楚，他就不會輕易簽那個協議，就算形勢上必須簽，也會先教育好黨員幹部，擬好寄生方案，跟當年「聯俄容共」一樣，而不是翻來覆去，自損信任度。此後，誰還會相信柯P的承諾？白紙黑字都能翻，還有什麼不能翻？難道，沒有信用，不守信諾，只要於我不利，萬事皆可翻，就是柯P所要推動的「政治文化」？
國民黨則是另一個問題，那不純是因為那個人特別奸巧，而是整個黨的習慣，一向就是「內鬥內行，外鬥外行」。每個叫得出名字的人物，都是一方角頭，但合起來不只是一盤散沙，更像是一座碎石堆，不只上下之間充滿矛盾，彼此之間更多磨擦。而每個人每天醒著的每一分鐘，都在斤斤計較自己的好處與壞處，就像魯迅講的，「要上戰場，莫如做軍醫；要革命，莫如走後方；要殺人，莫如做劊子手。既英雄，又穩當。」誰去提槍快跑前進殺敵呢？沒有半個。「勇者任其自進，怯者任其裹足，犧牲者犧牲而已，機巧者自為得意。」隨便舉個例子，侯爺需要韓總或柯志恩來當副手，他們願意放棄不分區來打這一仗嗎？我看很難。
個人自掃門前雪，雖顯自私，卻也無可厚非，人總是趨吉避凶的嘛！問題是，明明自己只有這麼點膽識，慾望及想像力卻常跳躍式飛揚，使得決策及佈局老搭不上調，總是志大才疏。還是魯迅形容得好，「一見短袖子，立刻想到白臂膊，立刻想到全裸體，立刻想到生殖器，立刻想到性交，立刻想到雜交，立刻想到私生子。中國人的想像惟在這一層能夠如此躍進。」韓總本可成為這一代國民黨的神級戰將，卻因為一個「貪」字，剛選上市長就想去選總統，結果連夜襲奪來的老盤都丟了。侯爺對自己的口才見識缺乏自覺，從五月到現在，一路逃避辯論+民調，好像不作弊就不會考試，不加分讓分就不會及格，這那像是個千軍萬馬衝第一的亞歷山大？反像是亞歷山大的弟弟，亞歷山小。
政治免不了機巧詐騙，因此進了公門，其實是修不了行的，頂多不忘初心，盡力積德而已。但政治人物們也不能為了奪佔天下，如此下夕下景，沒有下限，把自己的信用賠了，把公平的遊戲規則甩了，把政治行為的道德底線也貫破了，甚至把黨格黨德都給賣了，連自己的人設都整個毀了，只為了搶到一個正位。而不是大開大合，以人格、品德、洞見、能力，爭取眾人認同，成就一番事業。
「藍白合」這部歹戲走了半年多走到現在，觀眾們吐倒在地的，遠比願意繼續收看的多。繞了一大圈，最後還不是回到原點，大機率還是去玩棄保。而棄保，玩的就是支持者的「得失心」，跟金光黨騙老婦人的手法並無二致，只會更髒而不會更好。這些爛戲，我們還要繼續看下去嗎？各位可以自己選擇。候選人與其團隊更需要做出選擇，一個用骯髒手段智取所得的政治成果，勢將遭遇到更卑劣手段的反撲，有運賺錢沒命花，那才是台灣政治最大的悲哀。
●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任
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