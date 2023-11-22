中國查稅輕罰富士康88K 王定宇：郭董神隱拿「中共乖寶寶貼紙」
中國官媒《環球時報》上月報導，中國稅務部門對對富士康在廣東、江蘇等地的重點企業進行稅務稽查。對此鴻海創辦人郭台銘取消所有競選行程，至今未對此說明。而中共最終以違反稅收徵收管理法為由，輕罰人民幣2萬元（約新台幣8.8萬元）。民進黨立委洪申翰認為，中共施壓郭退選，現在看來政治目的已達到；立委王定宇則認為，郭都乖乖神隱了，當然就輕輕放下，算是給個「中共乖寶寶貼紙」。
記者陳威叡／台北報導
對於上月中共官媒《環球時報》，中國稅務部門對對富士康在廣東、江蘇等地的重點企業進行稅務稽查，事後郭台銘取消所有競選行程，而至今目前為至也未對此進行說明，最終中共以富士康編造虛假計稅依據，違反稅收徵收管理法為由，輕罰8.8萬元。
對此洪申翰認為，中共藉由向富士康查稅，以施壓郭台銘退出總統選舉，現在看來退選機率很高，中共的政治目的已經達成因此輕罰，此外中共對企業的查稅時有所聞，但很少有直接登上中國官媒《環球日報》，可看出中共介選意圖。
王定宇則說，郭台銘都乖乖神隱了，當然就輕輕放下，算是給個「中共乖寶寶貼紙」，回顧當時郭台銘所言，稱保證和平50年、要跟中共談判簽和平協議、機器人大軍灘頭決戰、在中國沒有財產不怕威脅等語，現在看起來真的是笑話。
王定宇諷，富士康被查稅，郭台銘就靜的跟瓠ㄚ（瓠瓜）一樣，而藍白陣營要選總統的，沒半個敢聲援富士康，只有綠營和賴清德為富士康說話，這些「金白藍」真當總統，「當台灣被中共欺負、被威脅、被侵略，靠得住嗎？」