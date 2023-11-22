台股前十大ETF人氣有增有減 00878、0050兩樣情
最新集保戶股權分散統計出爐，根據11月17日最新數據資料顯示，56檔台股ETF最新一周受益人增加的台股ETF有20檔共增加6377人，總受益人也連續16周創新高，來到5862749人，統計今年來增加1706591人。進一步觀察上周前十大人氣台股ETF受益人變化呈現兩樣情，人氣增減各半，其中00878在11月配息，上周趕在除息前上車的投資人踴躍，因此人氣激增12918人，而0050則是人氣銳減減少8914人，00929、00919、0056則呈現穩定成長。
記者許家禎／台北報導
市場法人表示，前十大人氣ETF中包括00878、0056、00919、00713等高息ETF即將在年底進行成分股調整，加上連續兩次配出逾10%年化配息率的00919群益台灣精選高息ETF、00713也即將在12月配息，因此看好的投資人穩健陸續進場，相反的，因為大盤近期已上漲逾千點，較與大盤貼近的0050可能投資人獲利了結，因此受益人減少最多。
群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，近期「藍白合」打響明年1月的總統大選，觀察兩大陣營的政策焦點可以發現，半導體、電動車、綠能、AI等皆是聚焦產業，有利相關族群後市表現。
謝明志指出，回顧過去四屆總統大選選前行情，電子及半導體類股表現更勝大盤。台股11月以來急漲逾千點，短線上大盤可能震盪，不過，台灣經濟基本面逐步回溫，景氣對策信號已轉為黃藍燈，後續仍有機會帶動大盤由盤整轉為上行。