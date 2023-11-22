LOL／Karsa睽違7年突襲開台！自曝「未來規劃」：不一定會待在LPL
《LOL英雄聯盟》台灣職業好手 Karsa 在隨母隊 WBG 征戰完世界賽後，昨（21）日晚間突然在 Twitch 開台，距離上一次在 Twitch 開台已事隔7年，昨日 Karsa 也大方分享近況和未來規劃，他表示自己在後續生涯最想和好朋友一起打比賽，金錢不會是優先考量，「因為再打下去最多最多也就一兩年」，並自曝目前確實有戰隊接洽自己，明年不一定會待在 LPL ，到哪都可以，現在還沒做決定。
記者張志浩／綜合報導
Karsa 實況中提及，近兩年無論是在 V5 或 WBG，春季賽時上場的結尾都不是特別好，結果到了夏季賽也完全沒有上場機會，處境有點尷尬也很遺憾，對於明年職業生涯動態，Karsa 強調，自己的好朋友很多，想把握最後幾年的職業生涯和好朋友同隊比賽，到底會去哪隊效力自己也還不知道，一切看緣分，而現在最想搭配的中路，從現實面考量，應該是 FOFO 或 Maple。
實況中 Karsa 也回覆許多網友提問，包括世界賽時被鏡頭拍到坐在隊伍後方滑手機，Karsa 表示，當時自己其實是在看比賽直播的聊天室，並非大家所說的在玩手遊，Karsa 也感嘆，自季夏季賽其實爭取過許多次上場機會，但結果還是很可惜，世界賽時自己看了也很手癢，不過由於夏季賽一場都沒上，再提出想上場的想法，真的很奇怪，「只能說今年挺可惜的」。
而談到今年奪下個人第4座世界冠軍的跟 Faker，Karsa 表示兩人沒有太多私交，但有一次在國外比賽時，Faker 正好住在自己對面房間，並透過客房服務叫餐，結果吃完後，Faker 整理到像是沒吃過一樣擺回走廊，感到很佩服。