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台北跨年晚會最終卡司曝光　MAMAMOO華莎、吳卓源獨家開唱

▲台北市政府觀傳局宣布，今年的跨年晚會，將邀韓國女團MAMAMOO成員華莎來台演出。（圖／取自華莎IG）
▲台北市政府觀傳局宣布，今年的跨年晚會，將邀韓國女團MAMAMOO成員華莎來台演出。（圖／取自華莎IG）

記者邱新博／台北報導

年末將至，每年各地的跨年晚會演出陣容都是民眾關注的焦點。台北市觀傳局今（22）日舉辦「2024台北最嗨新年城」記者會，台北市副市長林奕華宣布，將邀韓國女團MAMAMOO成員華莎以及「鄉民老婆」吳卓源獨家參與台北跨年演出，跨年後，也將有告五人強勢登台演唱。此外，林奕華將與活動大使ITBOYZ一同搭乘台北市雙層觀光巴士，在接下來幾周快閃台北12行政區。

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觀傳局表示，今年台北跨年卡司陸續公開，包含金曲組合徐佳瑩、韋禮安、HUSH、Matzka以及搖滾組合八三夭、動力火車、盧廣仲、糜先生等，今天再公開第三波演唱陣容，包含未來少女「日光之橙」、黑曜精靈、薄荷水晶、緋紅魅影和幽靈水晶舞團齊聚台北，以及魅力女生吳卓源、超人氣樂團告五人，以及韓國大勢女團MAMAMOO成員華莎在台北solo演出。

觀傳局長王秋冬表示，這次跨年與過去不同的是採取「1+4」的方式，也就是有1個主舞台加上4個次舞台；此外，台北市也與17家飯店業者合作，自12月24日至2024年1月2日期間，國外旅客在合作飯店連續住3晚、國內旅客住2晚，就有機會免排隊入席跨年晚會搖滾區票證，數量有限，詳情請洽合作旅館詢問。

觀傳局表示，今年由人氣男團「IT BOYZ」擔任台北跨年活動大使，即起搭乘台北市雙層觀光巴士快閃12個行政區演出。I TBOYZ興奮地說，歡迎大家快來加入行列，一同探索台北之美。此外，也與星宇航空合作，推出限量來台北跨年遊程，詳細資訊請鎖定星宇航空臉書及台北跨年官網。

▲台北市觀傳局今天公布跨年晚會最終卡司。（圖／記者邱新博攝，2023.11.22）
▲台北市觀傳局今天公布跨年晚會最終卡司。（圖／記者邱新博攝，2023.11.22）
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