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迎接2024高雄聖誕跨年　20公尺聖誕樹揭序幕7千發花火跨年

▲20公尺高的巨型聖誕樹將現身中央公園。（圖／高市府提供）
▲20公尺高的巨型聖誕樹將現身中央公園。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

高雄市政府今（22）日宣布，「高雄聖誕跨年嘉年華」首度結合「2023聖誕都會生活節」及「2024高雄跨年晚會」兩大重量級盛典，由20公尺高的聖誕樹揭開序幕，還有聖誕市集、「聖誕商圈優惠券」一起歡度佳節，更規劃超強卡司從聖誕唱到跨年。12月31日跨年晚會在夢時代登場，倒數後施放240秒、超過7千發璀璨跨年花火，迎接2024年。

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▲閃耀金黃翅膀與白色光球交織的天幕，為中央公園增添夢幻浪漫氛圍。（圖／高市府提供）
▲閃耀金黃翅膀與白色光球交織的天幕，為中央公園增添夢幻浪漫氛圍。（圖／高市府提供）
市長陳其邁表示，高雄12月很精彩，12月9、10日大氣球遊行和Open Run路跑率先登場，12月10日市府更邀請橘高校在夢時代返台首演，緊接著「高雄聖誕跨年嘉年華」為高雄添上濃濃過節氣氛，他號召所有朋友參加南台灣最浪漫、嗨度爆表的歲末嘉年華。

▲高雄跨年晚會將在倒數後施放240秒亞灣跨年花火，象徵迎接2024年。（圖／高市府提供）
▲高雄跨年晚會將在倒數後施放240秒亞灣跨年花火，象徵迎接2024年。（圖／高市府提供）
20公尺高的聖誕樹將於中央公園驚艷現身，在夜空中所綻放夢幻的藍金色調光芒，象徵著擁抱溫暖、迎向希望，周邊點綴著金黃燈海，也讓人宛如置身於繁星中，並搭配公園內別緻的燈光裝置，包含逾5公尺高的純白麋鹿，以及展開寬度達4.5公尺的閃耀金黃翅膀和白色光球交織的天幕，襯托出濃厚又浪漫的節慶氛圍。

▲亞灣跨年花火將於時代大道路底「第90期市地重劃區」絢爛登場。（圖／高市府提供）
▲亞灣跨年花火將於時代大道路底「第90期市地重劃區」絢爛登場。（圖／高市府提供）
同時，串連聖誕活動主場域及周邊商圈，從中央公園、捷運美麗島站至高雄願景館（舊火車站）也將染上典雅的暖色調燈光，與公園內的聖誕樹相互輝映，結合光環境及節慶街道裝飾等規劃，讓城市充滿節日氛圍。

▲亞灣跨年花火將施放最大8吋、超過7千發的高空花火。（圖／高市府提供）
▲亞灣跨年花火將施放最大8吋、超過7千發的高空花火。（圖／高市府提供）
中山路也將延續「點亮城市中軸線」，兩側行道樹將使用LED燈具渲染光影，並在部分路段妝點充滿聖誕元素的燈飾，展現出多層次的佳節意象，也流露著港都最具魅力的時刻。

▲「高雄聖誕跨年嘉年華」主視覺公開。（圖／高市府提供）
▲「高雄聖誕跨年嘉年華」主視覺公開。（圖／高市府提供）
另外，為迎接2023聖誕佳節到來，高市府將於12月22~23日於中央公園舉辦「聖誕都會生活節」，以中央公園為中心向外延伸，布置光環境串連「高雄表參道」的各大商圈夜市，策劃超強卡司的雙表演舞台，預計招募超過250攤的聖誕文創與在地商圈市集，打造南臺灣最具浪漫氛圍的聖誕饗宴，並加碼發放「聖誕商圈優惠券」，串連商圈消費，從聖誕節購物到新春。

包括高雄城市表參道周遭包含六合夜市、新堀江商圈、中央公園商圈、長明商圈、南華商圈、三鳳中街、後驛商圈、大連商圈且恰逢日本知名零售龍頭唐吉訶德、MUJI即將在12月進駐大立百貨盛大開幕，高雄表參道的觀光人潮與消費將持續擴展。

此外，「2024高雄跨年晚會」將於12月31日晚間6點半，在夢時代熱力開唱，倒數後升級版「亞灣跨年花火」規劃於時代大道路底「第90期市地重劃區」絢爛展演，長度240秒，象徵迎接閃耀精彩的2024年，相較去年180秒花火，今年時間更長、規模更大，最大8吋、超過7千發的高空花火。

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