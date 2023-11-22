消防特考班傳集體舞弊！12名學員涉案遭記過　消防署：絕不寬縱

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消訓中心主任梁國偉今天接受中央社記者訪問表示，實施3000公尺跑步測驗時由特一班、特二班學員互相1對1記錄成績，這次是學員「記錄不實」，由於測驗時有錄影，中心回溯調查共12人涉入，依情節分別給予記過1次至2次不等行政處分，這12人也要重新測驗。
對於為何僅記過1次至2次，梁國偉說，學員不是作弊，而是記錄不實，由於涉入學員狀況都不同，因此依據特考班相關獎勵懲處規定給予記過1次至2次處分，而體能測驗規定是未通過者有1次補測機會，不是1次體測未過就退訓；退訓標準是懲處累計滿1大過。
梁國偉指出，涉案12名學員已有1人主動退訓，其餘11人於20日重測通過，依規定可分發，但這次涉入「記錄不實」學員還是會受記過處分；涉案學員接受調查時對於成績記錄不實都「很後悔做這件事」，這11人重測都通過，當時疑太擔心不能通過測驗而記錄不實。
消訓中心基地面積約109公頃，是世界第3大、亞洲規模最大的專業消防及防災救災實體訓練基地，建置各類模擬大樓火災、水上水下及激流救生、仿船舶救助、仿航空器救助、仿土石流、倒塌建築物震災搶救、公路及隧道事故搶救、搜救犬訓練、石化災害搶救等訓練場地，以培訓在職消防人員、義消、消防特考通過人員及民間人員災害搶救、緊急救護等訓練。（編輯：方沛清）1121122