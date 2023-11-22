高雄聖誕跨年嘉年華12月登場　240秒跨年花火迎接2024

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高市府表示，20公尺高的聖誕樹將於中央公園驚艷現身，在夜空中所綻放夢幻的藍金色調光芒，象徵著擁抱溫暖、迎向希望，周邊點綴著金黃燈海，也讓人宛如置身於繁星中，並搭配公園內別緻的燈光裝置，包含逾5公尺高的純白麋鹿，以及展開寬度達4.5公尺的閃耀金黃翅膀和白色光球交織的天幕，襯托出濃厚又浪漫的節慶氛圍。
活動將串連聖誕活動主場域及周邊商圈，從中央公園、捷運美麗島站至高雄願景館（舊火車站）也將染上典雅的暖色調燈光，與公園內的聖誕樹相互輝映，結合光環境及節慶街道裝飾等規劃，讓城市充滿節日氛圍。中山路則將延續「點亮城市中軸線」，兩側行道樹將使用LED燈具渲染光影，並在部分路段妝點充滿聖誕元素的燈飾，展現出多層次的佳節意象。
而為迎接2023聖誕佳節到來，市府將於12月22、23日於中央公園舉辦「聖誕都會生活節」，以中央公園為中心向外延伸，布置光環境串連「高雄表參道」的各大商圈夜市，策劃超強卡司的雙表演舞台，預計招募超過250攤的聖誕文創與在地商圈市集，打造南臺灣最具浪漫氛圍的聖誕饗宴，並加碼發放「聖誕商圈優惠券」，串連商圈消費，從聖誕節購物到新春。
此外，「2024高雄跨年晚會」12月31日晚間6：30將在夢時代熱力開唱，倒數後升級版「亞灣跨年花火」規劃於時代大道路底「第90期市地重劃區」絢爛展演，長度240秒（4分鐘）象徵迎接閃耀精彩的2024年，相較去年180秒花火，今年時間更長、規模更大，最大8吋、超過7千發的高空花火，點亮港灣建設。