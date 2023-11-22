黑色購物節咖啡優惠！7-11今起「買2送2」寄杯　美式半價喝到年底

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📍7-11 APP行動隨時取推出黑五寄杯咖啡優惠：
◾雞尾酒風味氣泡咖啡（莫西多、白色佳人）任選買2送2，單杯原價99元、特價45元（5折）
◾To b. by agnès b.經典冰可可 4杯260元，單杯原價99元、特價65元（66折）
◾風味系列指定熱飲任選買5送2，皇家伯爵紅茶拿鐵／太妃焦糖風味瑪奇朵／焙烤榛果風味拿鐵／贅沢八女抹茶拿鐵，單杯原價55元、特價40元（73折）
◾特大杯拿鐵／特大杯美式，任選買5送2，單杯原價70元、特價50元（72折）
◾香鑽水果茶買5送2．，單杯原價70元、特價50元（72折）
◾燕麥系列指定冰飲買5送2，燕麥奶茶／大杯燕麥拿鐵／黑糖珍珠燕
同時，歡慶「OPEN iECO循環杯服務」破千店，7-11即日起至12/31止，會員於APP循環杯功能頁線上借杯，並於提供循環杯服務的7-11取杯成功，可享當筆「大杯濃萃美式」優惠價30元（原價50元），使用循環杯裝美式，還能再折扣5元優惠，相當於半價開喝。
萊爾富歡慶黑色購物節，即日起至12月12日前，門市杯冰／熱蜂蜜風味拿鐵（售價75元）、大杯熱醇脆黑糖拿鐵（售價65元）任選2杯88元，最高下殺5.9折，現省62元，還有樂法聯名新品「日式綠茶」與「錫蘭紅茶」買1送1優惠（原價29元、特價15元）
同一期間，萊爾富也推出指定的三角飯糰、麵包同系列第2件10元優惠，商品包含單件售價30元的夾心三角飯糰「香蔥雞絲、「黑胡椒燒肉」還有與單件售價28元的，職人烘焙-菠蘿麵包／紅豆麵包（三角飯糰、麵包不得混搭）。