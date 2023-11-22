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黑色購物節咖啡優惠！7-11今起「買2送2」寄杯　美式半價喝到年底

▲黑色購物節優惠連發！7-11門市今起有濃萃美式咖啡、黑糖珍珠撞奶買2送2外，APP寄杯氣泡美式也買2送2。（圖／業者提供）
▲黑色購物節優惠連發！7-11門市今起有濃萃美式咖啡、黑糖珍珠撞奶買2送2外，APP寄杯氣泡美式也買2送2。（圖／業者提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

黑色購物節優惠連發！7-11門市今起有濃萃美式咖啡、黑糖珍珠撞奶買2送2外，APP寄杯咖啡優惠也同步開跑，包括氣泡咖啡買2送2、agnès b.冰可可4杯260元外，經典的特大拿鐵、美式也有買5送2優惠。且為了響應減塑政策，7-11即起到2023年底，會員使用APP線上租借循環杯，可享原價50元的濃美式30元優惠，加上循環杯裝咖啡可再折5元，相當於半價25元開喝。

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黑色購物節咖啡優惠開跑，7-11今起至11月26日限時5天，全台門市濃萃美式咖啡、黑糖珍珠撞奶同品項任選買2送2、大杯精品美式咖啡買2送2。

▲7-11黑色購物節，門市購買美式、珍奶買2送2。（圖／7-11提供）
▲7-11黑色購物節，門市購買美式、珍奶買2送2。（圖／7-11提供）
📍7-11 APP行動隨時取推出黑五寄杯咖啡優惠：

◾雞尾酒風味氣泡咖啡（莫西多、白色佳人）任選買2送2，單杯原價99元、特價45元（5折）

◾To b. by agnès b.經典冰可可 4杯260元，單杯原價99元、特價65元（66折）

◾風味系列指定熱飲任選買5送2，皇家伯爵紅茶拿鐵／太妃焦糖風味瑪奇朵／焙烤榛果風味拿鐵／贅沢八女抹茶拿鐵，單杯原價55元、特價40元（73折）

◾特大杯拿鐵／特大杯美式，任選買5送2，單杯原價70元、特價50元（72折）

◾香鑽水果茶買5送2．，單杯原價70元、特價50元（72折）

◾燕麥系列指定冰飲買5送2，燕麥奶茶／大杯燕麥拿鐵／黑糖珍珠燕麥奶，單杯原價75元、特價54元（72折）

▲APP行動隨時取也有氣泡咖啡買2送2，同系列任選買2送2咖啡優惠。（圖／7-11提供）
▲APP行動隨時取也有氣泡咖啡買2送2，同系列任選買2送2咖啡優惠。（圖／7-11提供）
同時，歡慶「OPEN iECO循環杯服務」破千店，7-11即日起至12/31止，會員於APP循環杯功能頁線上借杯，並於提供循環杯服務的7-11取杯成功，可享當筆「大杯濃萃美式」優惠價30元（原價50元），使用循環杯裝美式，還能再折扣5元優惠，相當於半價開喝。

▲「OPEN iECO循環杯蓋」以開口式杯蓋為設計，方便民眾就口飲用。（圖／7-11提供）
▲「OPEN iECO循環杯蓋」以開口式杯蓋為設計，方便民眾就口飲用。（圖／7-11提供）
萊爾富歡慶黑色購物節，即日起至12月12日前，門市杯冰／熱蜂蜜風味拿鐵（售價75元）、大杯熱醇脆黑糖拿鐵（售價65元）任選2杯88元，最高下殺5.9折，現省62元，還有樂法聯名新品「日式綠茶」與「錫蘭紅茶」買1送1優惠（原價29元、特價15元）

同一期間，萊爾富也推出指定的三角飯糰、麵包同系列第2件10元優惠，商品包含單件售價30元的夾心三角飯糰「香蔥雞絲、「黑胡椒燒肉」還有與單件售價28元的，職人烘焙-菠蘿麵包／紅豆麵包（三角飯糰、麵包不得混搭）。

▲迎黑色購物節，萊爾富推樂法聯名新品買1送1 指定三角飯糰、麵包第2件10元。（圖／萊爾富提供）
▲迎黑色購物節，萊爾富推樂法聯名新品買1送1 指定三角飯糰、麵包第2件10元。（圖／萊爾富提供）

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