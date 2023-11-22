吳欣岱今登記參選　嗆高嘉瑜「本土派的唯一選項只有我」

我是廣告 請繼續往下閱讀
吳欣岱指出，藍白合每天炒新聞，這些政治人物為了自己的利益分贓，背棄支持者，令人不敢苟同。因此港湖選區也非常具有指標性，國民黨李彥秀長期配合中國資訊戰、認知作戰，在流感流行時鼓吹民眾不要去打高端疫苗等等，傷害台灣。
對於高嘉瑜日前以《聖經》所羅門王真假母親故事喊整合，想說自己才是本土代表。吳欣岱認為，本土派選民不是不會講話的嬰兒，從各式民調以及港湖欣賞度調查顯示，都可以看出因為高過去的投機行為，使得早已失去本土派選民的信任，徹底失去團結綠營的可能，「本土派唯一選項只有吳欣岱。」
吳欣岱也說，昨日法院傳來好消息，館長陳之漢濫用司法工具告她施壓獲得「法院認證」敗訴，更讓她堅信，不是拳頭大聲量大，就一定是對的，可以任意霸凌別人，接下來一定能讓支持者重新找回本土派的光榮感，笑著投票。
王興煥則表示，今日陪同吳欣岱參選，至少有兩個意義，首先是「要吳欣岱退選」這種不尊重公民主體性、政黨主體性的話術可以休矣；第二，吳欣岱的參選，自始至終都是台灣基進與吳欣岱的共同意志，全黨都是她的後盾。
王興煥指出，台灣基進執著的是台灣大局，台灣的大局就是在支持賴蕭配勝選，本土執政延續的同時，台灣基進必須成為本土的另一個選擇；吳欣岱登記參選港湖立委，是台灣基進打造台灣大局的戰略必要，最後呼籲，只要大家認清港湖的選戰本質是「藍白分裂，唯一本土」，本土派團結支持吳欣岱，「必定能沈瑜落彥，高票當選！」
更多「2024大選」相關新聞。