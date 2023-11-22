新北勞工推職訓、職安、弱勢三守護 4年內拚加3％中高齡勞參率
為推動、落實勞工在「就業職訓守護」、「職場安全防護」、「弱勢勞工保護」三道守護協助作為，新北市政府勞工局今（22）日於市政會議進行專題報告上宣示，為因應勞動力短缺問題，推出中高齡及婦女就業協助措施，包含在溪北新設婦女及中高齡續航中心、銀髮人才據點，攜手跨局處團隊及結合民間團體資源，捍衛勞工權益，目標於未來4年提升3％中高齡各年齡段勞動參與率，維護勞工權益。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府勞工局長陳瑞嘉表示，因應少子化衝擊勞動力的供給，提昇中高齡勞參率已刻不容緩，而台灣勞參率自55歲起即顯著低於美、日、韓等國家；為提昇中高齡、婦女勞工朋友的勞動參與及就業機會，協助中高齡勞工延緩退休職場續航，於今年9月在溪北新設婦女及中高齡續航中心、銀髮人才服務據點，提供中高齡及婦女職涯支持，也推動中高齡友善職場認證授證，鼓勵企業加入並共創中高齡友善職場環境。
新北市副市長劉和然表示，每個勞工背後都代表一個家庭，必須齊心協力把勞工照顧好，才能落實安居樂業，勉勵勞工局要持續推動各項就業措施，讓市民朋友適才適所，同時藉由中高齡友善職場認證等獎勵措施，跨局處鼓勵企業跟進，打造更幸福的友善環境，也維持在青年就業、勞資爭議調解、勞權教育向下扎根各方面的優異成績。