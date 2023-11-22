美Fed「鷹」浪起！新台幣由升翻貶震盪逾1角 中午暫收31.478元
美國聯準會（Fed）公布最新會議紀要，再釋出「鷹」派訊號，美股收黑，美元指數反彈，台股也跌逾百點，新台幣兌美元今（22）日早盤也中走連7個交易升值走勢，盤中由升翻，從31.38元拉回至31.5元，上下震盪超過1角，中午暫收在31.478元，貶值3分。
記者顏真真／台北報導
美國聯準會公布11月會議紀錄顯示，負責制定利率的聯邦公開市場委員會（FOMC）所有委員會中都認為，為了對付通貨膨脹，維持高利率「一段時間」是適當的，直到通膨明確朝2%的目標下行。
在聯準會「鷹」聲再起之下，美元指數彈升至103.6附近，亞洲主要貨幣「升」勢轉弱，韓元一度拉回至1296.6兌1美元，目前在1294.72震盪，離岸人民幣兌美元一度拉回至7.1468，目前在7.1394附近震盪，日圓兌美元則在148至148.41附近盤整。
至於新台幣兌美元今日早盤以31.43元、升值1.8分開出後，在月底出口商有實質拋匯需求下，一度還升破31.4元，衝上31.38元、升值6.8分，但由於亞幣「升」勢也受阻，加上台股跌逾百點，美元買盤進場，新台幣隨後也翻貶，並下探31.5元，貶值5.2分，中午則以31.478元、貶值3分暫收。