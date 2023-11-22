謝震武60歲了！「20年前舊照」一對比超狂　眾全震驚：長這樣好扯

BLACKPINK懶理合約！為75歲英國國王合體　白金漢宮晚宴戰袍曝光

▲BLACKPINK續約問題擺一邊，合體現身白金漢宮晚宴，4人被英國國王查爾斯三世點名。（圖／美聯社）
▲BLACKPINK續約問題擺一邊，合體現身白金漢宮晚宴，4人被英國國王查爾斯三世點名。（圖／美聯社）

記者楊穎軒／綜合報導

南韓女團BLACKPINK堪稱祖國的金雞母、門面，近日4位成員拋開懸而未決的續約問題，罕見合體出席英國時間昨（21）日在倫敦白金漢宮舉行的晚宴，除了服裝選擇備受矚目，還被75歲國王查爾斯三世（Charles III）一一唱名，讓4人受寵若驚，不停轉頭張望，臉上神情盡是羞怯與驚訝。

我是廣告 請繼續往下閱讀
據韓媒報導，英國國王查爾斯三世昨晚在白金漢宮舉辦國宴，宴請遠道而來進行國是訪問的南韓總統尹錫悅夫妻，而BLACKPINK也以貴賓身分陪同，查爾斯三世致詞時用韓文表示歡迎，並稱讚南韓流行文化令人著迷。

▲BLACKPINK受邀參加白金漢宮國宴，4女盛裝打扮。（圖／美聯社）
▲BLACKPINK受邀參加白金漢宮國宴，4女盛裝打扮。（圖／美聯社）
查爾斯三世接著說：「我讚揚BLACKPINK的Jennie、Jisoo、Lisa、Rosé，她們擔任英國第26屆締約方會議主席國的大使，以及後來作為聯合國環境永續發展的倡導者，再向全球人類傳達資訊和理念，看到韓國年輕一代致力這項事業，特別鼓舞人心。」聽到團名時，鏡頭捕捉到BLACKPINK 4女露出驚喜又害羞的表情，十分可愛。

▲Lisa（左上）、Jisoo（右上）、Jennie和Rosé表情全都錄。（圖／翻攝自Australian Community Media YouTube）
▲Lisa（左上）、Jisoo（右上）、Jennie和Rosé表情全都錄。（圖／翻攝自Australian Community Media YouTube）
南韓總統尹錫悅以英文演說時，再次提及BLACKPINK：「如果英國有披頭四、皇后合唱團、哈利波特、大衛貝克漢的右腳，那麼韓國就有BTS、BLACKPINK、魷魚遊戲、孫興慜的右腳。」而BLACKPINK席間也受到王后卡蜜拉、威爾斯親王威廉、王妃凱特及首相蘇納克的熱情款待。

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁

Jennie瞞著YG「偷偷註冊商標」！BLACKPINK千億合約拉扯戰好精彩

BLACKPINK Jennie不貸款付現50億買個豪宅！公主住的5房3衛曝光

RIIZE承漢私密照外流、未成年吸菸　SM開鍘：即日無限期停止活動

蕾菈吸毒躲15天首度露臉　被問「還有在呼嗎」正面回應了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞