BLACKPINK懶理合約！為75歲英國國王合體 白金漢宮晚宴戰袍曝光
南韓女團BLACKPINK堪稱祖國的金雞母、門面，近日4位成員拋開懸而未決的續約問題，罕見合體出席英國時間昨（21）日在倫敦白金漢宮舉行的晚宴，除了服裝選擇備受矚目，還被75歲國王查爾斯三世（Charles III）一一唱名，讓4人受寵若驚，不停轉頭張望，臉上神情盡是羞怯與驚訝。
記者楊穎軒／綜合報導
據韓媒報導，英國國王查爾斯三世昨晚在白金漢宮舉辦國宴，宴請遠道而來進行國是訪問的南韓總統尹錫悅夫妻，而BLACKPINK也以貴賓身分陪同，查爾斯三世致詞時用韓文表示歡迎，並稱讚南韓流行文化令人著迷。
查爾斯三世接著說：「我讚揚BLACKPINK的Jennie、Jisoo、Lisa、Rosé，她們擔任英國第26屆締約方會議主席國的大使，以及後來作為聯合國環境永續發展的倡導者，再向全球人類傳達資訊和理念，看到韓國年輕一代致力這項事業，特別鼓舞人心。」聽到團名時，鏡頭捕捉到BLACKPINK 4女露出驚喜又害羞的表情，十分可愛。
南韓總統尹錫悅以英文演說時，再次提及BLACKPINK：「如果英國有披頭四、皇后合唱團、哈利波特、大衛貝克漢的右腳，那麼韓國就有BTS、BLACKPINK、魷魚遊戲、孫興慜的右腳。」而BLACKPINK席間也受到王后卡蜜拉、威爾斯親王威廉、王妃凱特及首相蘇納克的熱情款待。
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