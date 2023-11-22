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影／太尬了！何志偉王世堅同框被起鬨　高嘉瑜「插花」喊團結一致

▲高嘉瑜牽起王世堅、何志偉的手。（圖／記者吳翊緁攝，2023.11.22）
▲高嘉瑜牽起王世堅、何志偉的手。（圖／記者吳翊緁攝，2023.11.22）

記者陳佩君／台北報導

民進黨主席賴清德今（22）日陪同8名台北市立委參選人登記，喊出「全壘打、8席全上」目標，值得注意的是，立委參選人王世堅與初選落敗的立委何志偉難得同框，不過兩人互動尷尬，一旁民進黨立委高嘉瑜見狀後前來「插花」，當起「媒人」握起兩人的手，高喊8席全上、凍蒜等語，不過，兩人仍非常冷靜，何最後甚至在高要求下，才勉強吐「8席全上」字句。

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賴清德上午陪同立委參選人吳思瑤、王世堅、謝佩芬、高嘉瑜、吳沛憶、苗博雅、許淑華、王閔生前往北市選委會登記參選，其中，以台北市第二選區（士林、大同）、深陷泛綠分裂危機的台北市第四選舉區（港湖）最受矚目。

今年初士林、大同區進行立委初選時，王世堅、何志偉2人殺得刀刀劍骨，最後由王勝出，阻斷何志偉爭取立委連任之路；立委參選人本周登記，何志偉上午現身站台，引起媒體關注。

王世堅受訪時說，他有傳過音檔向何志偉拜託，前陣子何代表賴清德到海外成立後援會、非常忙碌，所以兩人比較不方便連絡，未來選舉造勢場，他一定請何志偉幫忙，何一定會接受、幫忙。

由於何志偉就在身後，媒體笑著問，是否現場正式邀請？王世堅則是轉頭向何志偉握手致意，媒體接著追問，「會全力支持王世堅嗎？會幫忙站台嗎？要不要愛的抱抱？」何志偉則尷尬握住王的手，淡然地說「我們8席全上，加油」。

此時，高嘉瑜突然插入，興奮喊出「我來我來，這兩個我都熟」，同時握住何、王的手，笑稱「這是堅偉瑜（煎鮪魚）」；高嘉瑜帶領喊「團結一致、8席全上、凍蒜凍蒜」等口號，不過何、王並未喊出來，場面相當尷尬，高繼續問「你們怎麼都沒喊？」何才勉強地說「8席全上」。

▲何志偉看起來相當尷尬。（圖／記者吳翊緁攝，2023.11.22）
▲何志偉看起來相當尷尬。（圖／記者吳翊緁攝，2023.11.22）
何志偉受訪時被問到是否會挺王世堅？何回應，當然是希望8席全上，並稱如果他周五前有來登記，就高空跳海，「絕對不會有這種事，我的團結就是安安靜靜，在崗位上把事情做好」。

至於是否會替王世堅造勢？何則稱，滿有趣的，他完全沒有被聯絡。

▲賴清德上午陪同北市立委參選人登記。（圖／記者吳翊緁攝，2023.11.22）
▲賴清德上午陪同北市立委參選人登記。（圖／記者吳翊緁攝，2023.11.22）

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