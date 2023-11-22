影／太尬了！何志偉王世堅同框被起鬨　高嘉瑜「插花」喊團結一致

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今年初士林、大同區進行立委初選時，王世堅、何志偉2人殺得刀刀劍骨，最後由王勝出，阻斷何志偉爭取立委連任之路；立委參選人本周登記，何志偉上午現身站台，引起媒體關注。
王世堅受訪時說，他有傳過音檔向何志偉拜託，前陣子何代表賴清德到海外成立後援會、非常忙碌，所以兩人比較不方便連絡，未來選舉造勢場，他一定請何志偉幫忙，何一定會接受、幫忙。
由於何志偉就在身後，媒體笑著問，是否現場正式邀請？王世堅則是轉頭向何志偉握手致意，媒體接著追問，「會全力支持王世堅嗎？會幫忙站台嗎？要不要愛的抱抱？」何志偉則尷尬握住王的手，淡然地說「我們8席全上，加油」。
此時，高嘉瑜突然插入，興奮喊出「我來我來，這兩個我都熟」，同時握住何、王的手，笑稱「這是堅偉瑜（煎鮪魚）」；高嘉瑜帶領喊「團結一致、8席全上、凍蒜凍蒜」等口號，不過何、王並未喊出來，場面相當尷尬，高繼續問「你們怎麼都沒喊？」何才勉強地說「8席全上」。
何志偉受訪時被問到是否會挺王世堅？何回應，當然是希望8席全上，並稱如果他周五前有來登記，就高空跳海，「絕對不會有這種事，我的團結就是安安靜靜，在崗位上把事情做好」。
至於是否會替王世堅造勢？何則稱，滿有趣的，他完全沒有被聯絡。
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