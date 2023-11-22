老驥伏櫪　郭倍宏：為了當一個負責任的台灣人

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高雄立委第6選區在民進黨立委趙天麟退選鳳山區民進黨議員黃捷接棒投入選戰，面對基層實力雄厚的國民黨陳美雅，台獨運動領袖之一的郭倍宏也以旺盛的企圖心來勢洶洶，讓第6選區的選情呈現三腳督的戰況。
郭倍宏也發表聲明指出，在現實生活下台灣年輕人，依舊低薪買不起房，一樣背負很重的學貸；中年人依舊生活壓力重重，老年人老了也不敢退休，因為家人照護安養都有困難。但民眾長期生活在不安定的環境中，卻被教育成早已安居樂業，事實真是如此嗎？
郭倍宏質疑地說，如果大家都能知足常樂，他何須頂著一頭白髮這麼辛苦地走這一遭？因為社會上還有好多的缺憾，好多的不平，好多的公平正義並未獲得實現。
郭倍宏指出，今天他登記參選高雄市第六選區的立委，主要就是要告訴大家，台灣要安全富足的發展，只有讓台灣走上國際社會，以台灣名義加入聯合國，才是大家和平唯一的護身符；大家如果不做，我們的下一代還要繼續背負這個使命，甚至可能和香港人一樣，永遠失去機會。
郭倍宏感慨地說，他想做一個負責任的台灣人，所以今天親自來參與此戰；很多人目標很清楚，需要一個能夠在國會發聲的力量。明年1月13日就是我們的起航。
郭倍宏也認為，雖然司法機關打壓，把後援總會長抓走，自己對選情仍是審慎樂觀，而第六選區，去一個月來，副總統來了四次，總統來了兩次，韓國瑜也來一次，大家對這選區注重程度可見一斑，未來一個多月，他會一步一路腳印，在明年1月13日贏得勝選。
至於對自己預估的得票數，郭倍宏說，有信心拿到約9萬票。國民黨在高雄第六選區則是提名現任高市議員陳美雅，陳美雅預計在明天完成登記。