怒嗆王八蛋後藍議員辦道安會勘　新北綠議員痛批有人死才願意改善

老驥伏櫪　郭倍宏：為了當一個負責任的台灣人

▲喜樂島聯盟主席郭倍宏今天前往高市選委會正式完成高雄第六選區立委選舉候選人登記，他樂觀的評估可以拿到9萬至10萬票贏得選舉。(圖／郭倍宏競選辦公室提供)
▲喜樂島聯盟主席郭倍宏今天前往高市選委會正式完成高雄第六選區立委選舉候選人登記，他樂觀的評估可以拿到9萬至10萬票贏得選舉。(圖／郭倍宏競選辦公室提供)

記者郭凱杰／高雄報導

「如果大家都能知足常樂，我何須頂著一頭白髮這麼辛苦地走這一遭？」喜樂島聯盟主席郭倍宏今(22)日前往高市選委會正式完成高雄第六選區立委選舉候選人登記，郭倍宏感慨的說，他想做一個負責任的台灣人，所以今天親自來參與此戰。他也對在「三腳督」情況下樂觀的評估可以拿到9萬至10萬票贏得選舉。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲郭倍宏感慨的說，他想做一個負責任的台灣人，所以今天親自來參與此戰。(圖／郭倍宏競選辦公室提供)
▲郭倍宏感慨的說，他想做一個負責任的台灣人，所以今天親自來參與此戰。(圖／郭倍宏競選辦公室提供)
值得一提的是，他的後援會總會長、前高雄市議員陳乃靜遭檢方羈押禁見，陳乃靜的妻子今天也手持陳乃靜的相片立牌在選委會前下跪，表示代夫出征來支持郭倍宏。

▲郭倍宏在完成高雄第六選區立委選舉候選人登記後，車陣隨即繞行隸屬高雄市第六選區的行政區，沿途支持者熱其回應郭倍宏的拜票行程。(圖／郭倍宏競選辦公室提供)
▲郭倍宏在完成高雄第六選區立委選舉候選人登記後，車陣隨即繞行隸屬高雄市第六選區的行政區，沿途支持者熱其回應郭倍宏的拜票行程。(圖／郭倍宏競選辦公室提供)
高雄立委第6選區在民進黨立委趙天麟退選鳳山區民進黨議員黃捷接棒投入選戰，面對基層實力雄厚的國民黨陳美雅，台獨運動領袖之一的郭倍宏也以旺盛的企圖心來勢洶洶，讓第6選區的選情呈現三腳督的戰況。

郭倍宏也發表聲明指出，在現實生活下台灣年輕人，依舊低薪買不起房，一樣背負很重的學貸；中年人依舊生活壓力重重，老年人老了也不敢退休，因為家人照護安養都有困難。但民眾長期生活在不安定的環境中，卻被教育成早已安居樂業，事實真是如此嗎？

郭倍宏質疑地說，如果大家都能知足常樂，他何須頂著一頭白髮這麼辛苦地走這一遭？因為社會上還有好多的缺憾，好多的不平，好多的公平正義並未獲得實現。

郭倍宏指出，今天他登記參選高雄市第六選區的立委，主要就是要告訴大家，台灣要安全富足的發展，只有讓台灣走上國際社會，以台灣名義加入聯合國，才是大家和平唯一的護身符；大家如果不做，我們的下一代還要繼續背負這個使命，甚至可能和香港人一樣，永遠失去機會。

郭倍宏感慨地說，他想做一個負責任的台灣人，所以今天親自來參與此戰；很多人目標很清楚，需要一個能夠在國會發聲的力量。明年1月13日就是我們的起航。

郭倍宏也認為，雖然司法機關打壓，把後援總會長抓走，自己對選情仍是審慎樂觀，而第六選區，去一個月來，副總統來了四次，總統來了兩次，韓國瑜也來一次，大家對這選區注重程度可見一斑，未來一個多月，他會一步一路腳印，在明年1月13日贏得勝選。

至於對自己預估的得票數，郭倍宏說，有信心拿到約9萬票。國民黨在高雄第六選區則是提名現任高市議員陳美雅，陳美雅預計在明天完成登記。

高雄YouBike學生前30分鐘免費方案　陳其邁：優惠方案延至115年

郭倍宏1122登記參選　嘆民進黨司法迫害盼選民主持公道

藍諷賴蕭配「怨婦說」　李柏毅反嗆藍營缺乏性別意識

巨星翁倩玉參訪高流　期待海音館開個唱

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞