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南韓召開臨時國務會議　恢復對北韓軍事分界線偵察

▲因應北韓21日晚間發射軍事偵察衛星，南韓政府今天召開臨時國務會議，決議中止919軍事協議部分內容效力。（示意圖/翻攝自shutterstock）
▲因應北韓21日晚間發射軍事偵察衛星，南韓政府今天召開臨時國務會議，決議中止919軍事協議部分內容效力。（示意圖/翻攝自shutterstock）

中央社

（中央社記者廖禹揚首爾22日專電）因應北韓21日晚間發射軍事偵察衛星，南韓政府今天召開臨時國務會議，決議中止919軍事協議部分內容效力；國防部隨後宣布恢復對軍事分界線一帶的監視、偵察活動。

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南韓國務總理韓悳洙今天主持臨時國務會議，審議通過中止2018年簽署的919軍事協議部分內容效力，正在英國訪問的總統尹錫悅也透過電子審批系統批准該案。

據相關規定，中止這項協議效力僅需國務會議審議通過並交由總統批准，向北韓通報後即可生效。中止效力期間預估從今天下午3時開始生效，至「兩韓恢復互信關係」為止。

南韓國防部隨後召開記者會，表示隨著919軍事協議中第1條第3項設置禁飛區的內容效力中止，南韓軍方將恢復在「軍事分界線」（Military Demarcation Line, MDL）一帶的的監視、偵察活動，以監看北韓是否出現發動挑釁跡象。

國防部說明，利用彈道飛彈技術發射飛彈及衛星，不只違反聯合國安理會決議，也是威脅南韓安保的重大挑釁行為，除了21日晚間發射偵察衛星的行動，北韓這段時間以來持續故意違反多數兩韓協議及919軍事協議，判斷平壤當局並無遵守協議的意願。

而919軍事協議中設定禁飛區域的內容，對南韓預判北韓挑釁行動的偵察活動帶來相當限制；同時北韓卻藉由發射偵察衛星，強化對南韓監控，因此南韓政府也判斷有必要恢復對北韓監視。

北韓21日晚間發射火箭，聲稱將一枚軍事偵察衛星成功送上地球軌道，未來計畫將再發射多枚衛星。

韓聯社引述國防部高層官員報導，尹錫悅批准中止919協議部分內容的議案後，政府已透過兩韓軍事通訊線路嘗試通知北韓，但未能接通，若未能直接聯絡，將以透過媒體報導說明的方式替代通報。

官員也表示，若北韓做出其他挑釁行動，南韓政府將再就919軍事協議做出其他因應措施。（編輯：陳慧萍）1121122

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