南韓召開臨時國務會議　恢復對北韓軍事分界線偵察

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據相關規定，中止這項協議效力僅需國務會議審議通過並交由總統批准，向北韓通報後即可生效。中止效力期間預估從今天下午3時開始生效，至「兩韓恢復互信關係」為止。
南韓國防部隨後召開記者會，表示隨著919軍事協議中第1條第3項設置禁飛區的內容效力中止，南韓軍方將恢復在「軍事分界線」（Military Demarcation Line, MDL）一帶的的監視、偵察活動，以監看北韓是否出現發動挑釁跡象。
國防部說明，利用彈道飛彈技術發射飛彈及衛星，不只違反聯合國安理會決議，也是威脅南韓安保的重大挑釁行為，除了21日晚間發射偵察衛星的行動，北韓這段時間以來持續故意違反多數兩韓協議及919軍事協議，判斷平壤當局並無遵守協議的意願。
而919軍事協議中設定禁飛區域的內容，對南韓預判北韓挑釁行動的偵察活動帶來相當限制；同時北韓卻藉由發射偵察衛星，強化對南韓監控，因此南韓政府也判斷有必要恢復對北韓監視。
北韓21日晚間發射火箭，聲稱將一枚軍事偵察衛星成功送上地球軌道，未來計畫將再發射多枚衛星。
韓聯社引述國防部高層官員報導，尹錫悅批准中止919協議部分內容的議案後，政府已透過兩韓軍事通訊線路嘗試通知北韓，但未能接通，若未能直接聯絡，將以透過媒體報導說明的方式替代通報。
官員也表示，若北韓做出其他挑釁行動，南韓政府將再就919軍事協議做出其他因應措施。（編輯：陳慧萍）1121122