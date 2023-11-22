《聯盟戰棋》手機版上線台灣！PC帳號無縫連動　首日玩家評價出爐

《聯盟戰棋》手機版終於在台灣上線了！昨 （21）日晚上《TFT:聯盟戰棋》正式在 Google Play 商店和 App Store 上架，同一組帳號可以無縫在 PC 和手機自由切換遊玩，帳號的造型也都會保存，不過單一帳號同時只能登入一個平台遊戲，上線首日《聯盟戰棋》手機版就在雙平台衝上熱門榜，雖然有玩家對於「幀數無法調整」、「手機容易過燙」等有不少抱怨，但多數玩家仍認為願意符合期待推出手機版，就是很好的嘗試，希望後續相關問題能慢慢修正。 我是廣告 請繼續往下閱讀 2023年6月1日，《聯盟戰棋》官方悄悄將亞太地區手機版事前登錄頁面開啟，當時就引起不少玩家們注意，期盼手機版盡快推出，10月23日，官網上終於有手機版上線日期等資訊公開，而等待了10個賽季，《聯盟戰棋》手機版終於在台灣上線。▲《聯盟戰棋》手機版將在2023年11月22日於亞太地區推出，台灣也同步上線。（圖／Riot官網）目前《聯盟戰棋》手機版可以繼承玩家在《英雄聯盟》中的戰棋模式的牌位和記錄，也能接續通行證個階段獎勵的進度，讓玩家們能夠繼續自己的《英雄聯盟》自走棋體驗，只需要在應用程式商店下載《TFT:聯盟戰棋》即可在手機上繼續玩《聯盟戰棋》。至於《聯盟戰棋》手機版推出首日，在眾多玩家評價和記者實機遊玩時發現，大概僅30的幀數讓角色移動和擺放旗子時，有時會出現卡頓的現象，部分玩家也透露自己的 iPhone 或安卓手機玩一場就會開始發燙，此外，《聯盟戰棋》手機版的 UI 介面容易誤觸，甚至把商店介面關閉，錯過當回合想徵招的英雄。不過雖然如此，多數玩家對《聯盟戰棋》手機版的推出仍是給予肯定，「遊戲的復原度相當高」、「有推出還是給鼓勵」、「手機做不了太多微操，不能太苛求，擔心的話平常就打一般模式過過癮就好了 」。《聯盟戰棋》手機版確定了！台灣11/22上線 電腦、手機同步爽玩《聯盟戰棋》手機版來了？事前預約悄開放 iOS、Android都能玩LOL／Karsa睽違7年突襲開台！自曝「未來規劃」：不一定會待在LPLLOL世界賽／T1奪冠語音出爐！Faker竟脫口「有點無聊」 隊友嚇歪